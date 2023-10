El ingeniero jefe de Aston Martin y de Fernando Alonso, Mike Krack, es consciente de la crisis que están atravesando y no tiene problema en reconocer el mal momento de su equipo en el Mundial de Fórmula 1. Los británicos comenzaron 2023 siendo la principal alternativa al líder, Red Bull, pero poco a poco se fueron diluyendo como un azucarillo hasta caer a la cuarta posición de la tabla de constructores.

El luxemburgués, al contrario que el año pasado, ha observado en primera persona como un proyecto muy esperanzador, con Alonso al frente, se desmoronaba después de haber conseguido seis podios en las ocho primeras carreras. Desde entonces, sólo llegó uno más con el asturiano surcando los mares en Holanda.

Por tanto, a seis carreras de que concluya la temporada, es hora de hacer autocrítica. Y eso es lo que hizo Mike Krack, quien ve fundamental «cambiar la tendencia» en el último tramo del Mundial de cara al futuro. «Si tienes un buen inicio, pero luego te adelantan, es mucho más difícil para la moral que si lo haces al revés. Y es por eso que, para nosotros, es muy muy importante cambiar la tendencia. Tenemos que ver cómo hacerlo, pero la tendencia ha de cambiarse», señaló.

La principal preocupación de Krack es haber revertido la situación que se generó el año pasado, cuando Aston Martin empezó en lo más bajo de la tabla y fue poco a poco ganando posiciones hasta convertirse en la séptima escudería. Sin embargo, este año se ha producido el proceso contrario. Nadie niega la enorme mejoría de los de Silverstone, pero el luxemburgués cree que ha sucedido «todo lo contrario al año pasado», según recoge el portal Autosport.com.

Incertidumbre en Aston Martin

Uno de los aspectos más graves que ha afectado a ese bajón de rendimiento es no saber exactamente cuáles son las condiciones que favorecen a Aston Martin y a Fernando Alonso en según qué circuitos. A principios de año parecía claro que lo más favorable eran los trazados caracterizados por albergar varias curvas y elevar la carga aerodinámica, mientras que en los que primaban las rectas largas reducían sus aspiraciones. No obstante, en Singapur quedó demostrado que no hay que dar nada por hecho y Fernando Alonso fue último en una fecha marcada en rojo por los británicos.

«Necesitamos mirar en términos de clasificación, pero otros tuvieron más problemas en ese momento que nosotros. Es algo en lo que tenemos que trabajar en las próximas carreras», comentó Krack, que considera el tiempo a una vuelta como el fiel reflejo de dónde están sus monoplazas en cuestiones de ritmo y velocidad.

El propósito para 2024 parece claro: construir un coche ganador que rinda de manera óptima en cualquier recorrido. Así lo confirmó Krack en sus últimas declaraciones: «Necesitas un coche que funcione bien en todas partes y no lo tenemos en este momento», concluyó. Este fin de semana Aston Martin y Fernando Alonso tendrán una de sus últimas oportunidades de intentar reengancharse a la pelea por el tercer puesto, tanto en la tabla de pilotos como de constructores, siempre mirando de reojo a la posibilidad de victoria, cuyas opciones se han ido reduciendo con el paso de las carreras.