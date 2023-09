Aston Martin desvela el dineral que se ha gastado para convertir a Alonso en campeón del mundo

Que Aston Martin y Fernando Alonso podrían acabar siendo los grandes candidatos a títulos en la Fórmula 1 en los próximos años no es ningún secreto. Pero, quien algo quiere, algo le cuesta. Y es que este fin de semana la escudería británica ha publicado sus resultados económicos de la temporada 2022 –la última sin el asturiano– en la que presentó unas pérdidas de 61 millones de euros.

A simple vista, la cifra puede parecer abultada, más aún cuando el déficit superó en 10 millones al anterior, pero al desgranarla se puede comprobar la mayúscula inversión económica que Aston Martin ha realizado para convertirse en un proyecto ganador a futuro. Aun así, en 2022 aumentaron su facturación en patrocinios y premios hasta en 34 millones de euros, una cantidad que podría ser mucho mayor en 2023 con el plus ganancial que supone una superestrella como Fernando Alonso.

Además, el Mundial de 2022 fue marcado por el cambio de normativa en la Fórmula 1 que obligó a todos los equipos a reinventarse y, lógicamente, a elevar los costes. Pese a ello, la facturación total de Aston Martin en el año previo a Alonso superó con creces a la del año anterior, ascendiendo hasta 217 millones de euros.

Pero el verdadero valor de Aston Martin está en una verdadera creencia de que en los próximos años serán una opción real para ganar los campeonatos. El propio Lawrence Stroll, propietario de la marca, ya avisó en su día de que la meta es clara y no es otra que ser campeones del mundo. De no ser así, no habrían construido la espectacular fábrica de Silverstone este año. Es más, no sólo ha mejorado sus infraestructuras, sino que también ha generado más puestos de trabajo que anteriormente.

Inversión en infraestructura

Hasta el propio Fernando Alonso alucinó cuando visitó la nueva fábrica de Aston Martin en Silverstone por primera vez. Tecnología punta para luchar contra los grandes. Pero antes incluso de la inauguración de este espectacular complejo, los ingleses ya venían invirtiendo grandes cantidades económicas para mejorar la capacidad de desarrollo.

El ejemplo perfecto es el de la construcción del campus de Fórmula 1 de Aston Martin. En diciembre de 2021, el grupo británico asumió un gasto de capital de 74 millones de euros con la intención de crearse su propio espacio (40.000 metros cuadrados) en el icónico territorio de Silverstone.

Gasto en personal

Aston Martin aumentó considerablemente su plantilla en 2022 con el fin que hemos comentado. En un sólo año, pasaron de contar con 401 trabajadores a tener 504 empleados en nómina. 81 de ellos se dedican a la administración de la empresa, mientras que el resto desempeña labores como el diseño, la producción y las técnicas de sus vehículos. Los gastos en personas aumentaron un 10% respecto a 2021 (63 millones de euros).

Otros costes

Donde se podría decir que Aston Martin pinchó en 2022 fue traspasando las fronteras de la Fórmula 1. La colaboración en cuanto a marketing de los coches de calle Aston Martin Langoda decayó en 972 euros. Es más, las transacciones con Falcon Racing Services –con Lance Stroll como atractivo– también decayeron 259.000 euros respecto al año anterior.