¿Quién es Jessica Hawkins, la compañera de Fernando Alonso en Aston Martin?

El mundo de la Fórmula 1 sigue dando pequeños pasos para dar la bienvenida la primera mujer piloto en participar en el Campeonato del mundo. Tras probar el monoplaza de 2021, muchos aficionados se preguntan quién es Jessica Hawkins, la compañera de Fernando Alonso en la escudería Aston Martin.

Para los más aficionados a este deporte es posible que sea una cara conocida gracias a sus labor como embajadora del equipo británico, aunque hasta ahora su trabajo era solo como imagen en actos promocionales y en el simulador, dando valiosos datos para todo el equipo en la puesta a punto del monoplaza.

AMF1 Team Driver Ambassador @1JessicaHawkins completed her first #F1 test piloting the AMR21 in Budapest last week. Showcasing a strong performance, Jessica achieved a lifetime ambition to drive an F1 car, and became the first woman to do so since 2018.

