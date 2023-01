Guerra abierta entre Wanda Nara y la mujer de su supuesto amante Keita Baldé: «Es una vaca»

Mauro Icardi y Wanda Nara siguen siendo noticia en el mundo del corazón y las redes sociales. El último escándalo trata de una infidelidad de la influencer con otro futbolista, Keita Baldé, que fue compañero del delantero en el Inter de Milán. Icardi escribió a su mujer «cornuda» avisando de los mensajes íntimos que le manda a Wanda, pero ellos aseguran que todo es mentira y el asunto ya está dando la vuelta al mundo.

Simona Guatieri, esposa de Keita, ha ido ahora más allá atacando públicamente a Wanda Nara, sin mencionarla pero refiriéndose a ella claramente: «Hay mujeres serías sensibles, sinceras, sensuales. ¡Estas hermosas mujeres huelen a limpio! Y luego están esas mujeres llamadas ‘vaca’ en la jerga italiana».

Keita Baldé se pronuncia

Su marido, el ahora futbolista del Spartak de Moscú, también se pronunció días atrás sobre lo que está ocurriendo: «Lamento mucho que mi esposa Simona y mis dos hermosos hijos hayan terminado en el medio de esta infundada tormenta mediática. Pido encarecidamente a todos que respeten a mi familia, quienes son totalmente ajenos a los hechos narrados». Antes ya explotaron: «Ellos viven de esto, de estas noticias, nosotros no queremos saber nada. Lo que hoy nos toca a nosotros, quizás mañana le toca a otro, ¿cómo te pasa por la cabeza decir algo así? Hemos pasado algún cumpleaños como compañeros de trabajo, un trato cordial».

Todo estalló a raíz de que Mauro Icardi respondiera a unas informaciones que deslizaban que intentaba tener algo con Simona. «Te voy a ahorrar el chimento de mañana así tenés tiempo para otra cosa… Sólo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados) desde hace rato. También tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram porque mi propia mujer me los mandó (obviamente no los voy a publicar)», escribió el delantero del Galatasaray en sus redes.