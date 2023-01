Keita Baldé y su mujer estallan contra Wanda Nara e Icardi en pleno escándalo sexual

Nuevo escándalo con Mauro Icardi y Wanda Nara de por medio. Esta vez se trataría de una infidelidad de la influencer con otro futbolista, Keita Baldé, que fue compañero del delantero en el Inter de Milán. Icardi escribió a su mujer «cornuda» avisando de los mensajes íntimos que le manda a Wanda, pero ellos aseguran que todo es mentira y el asunto ya está dando la vuelta al mundo.

Fue este miércoles cuando el paparazzi Jordi Martín informó sobre el tema en Intrusos: «Anoche, Wanda discutió con Mauro. Según me cuentan desde el entorno de Icardi, ella se escapó con un jugador de fútbol, ex compañero de Icardi, Keita Baldé». El delantero del Galatasaray respondió en sus redes: «Sólo avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados) desde hace rato. También tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram porque mi propia mujer me los mandó (obviamente no los voy a publicar)».

Keita Baldé y su mujer estallan

Keita Baldé, que coincidió con Icardi en el Inter de Milán, explota junto a su mujer Simona en una conversación con el periodista Juan Etchegoyen. «Ellos viven de esto, de estas noticias, nosotros no queremos saber nada. Lo que hoy nos toca a nosotros, quizás mañana le toca a otro, ¿cómo te pasa por la cabeza decir algo así? Hemos pasado algún cumpleaños como compañeros de trabajo, un trato cordial», dice el senegalés.

«A nosotros no nos gusta esta vida ni en este humo. (…) Estos viven así y te comen la cabeza, son tontos de verdad, como niños, yo no quiero que aparezcan nuestros nombres al lado de ellos, no queremos ni tomar un café», añade Keita. Simona señaló que su marido es un futbolista y no un «gossip», insistiendo ambos en que no quieren que sus nombres sean relacionados con Icardi y Wanda Nara.