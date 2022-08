Guardiola confirma que Bernardo Silva se queda en el City y no fichará por el Barcelona

Parece ser que el tema de Bernardo Silva y el Barcelona ha llegado a su fin. Después de que el pasado miércoles, Ferran Soriano, director general del Manchester City, anunciara que el portugués no iba a salir del conjunto citizen, ahora ha sido el turno de su entrenador, Pep Guardiola, quien ha cerrado el caso en la rueda de prensa previa al partido frente al Crystal Palace de este sábado.

“Bernardo Silva se quedará en el Manchester City, no hay negociaciones. No tenemos ninguna llamada de ningún club por Bernardo”, ha zanjado el técnico español ante la posible llegada del jugador portugués a Barcelona. Guardiola ya dejó entrever en la rueda de prensa posterior al encuentro del miércoles contra el Barcelona que no tenía constancia de haber recibido ninguna oferta por su jugador.

Con estas palabras, tanto de Pep Guardiola como de Ferrán Soriano, a Bernardo Silva se le cierra la puerta definitiva de recalar en el Barcelona, al menos este verano. Club y jugador soñaban con encontrar sus caminos en la Ciudad Condal, pero la delicada situación económica que atraviesa el club ha imposibilitado su llegada. Una posible salida de De Jong, allanaría el camino en favor del jugador portugués, pero la negativa del holandés a salir del conjunto azulgrana ha acabado por arruinar este plan que llevaba gestándose desde inicios de verano.

Guardiola ha mantenido su posición durante todo el verano de querer mantener al centrocampista portugués en su equipo. En reiteradas ocasiones ha declarado su amor por el futbolista y la gran importancia que éste tiene dentro del equipo, siendo una de las piezas fundamentales la pasada temporada en la consecución de la Premier League.