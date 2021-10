Antoine Griezmann pasó de héroe a villano. El delantero del Atlético de Madrid vio la cartulina roja en el minuto 52 por una entrada sobre Firmino no estará en Anfield. El francés fue con la plancha a un balón dividido, el brasileño metió la cabeza y se topó con la bota del futbolista rojiblanco. El árbitro alemán Daniel Siebert no lo dudó ni un instante y le enseñó el camino de los vestuarios pese a que el francés no tenía intención de darle ya que va mirando el balón y no le ve llegar.

Desde el VAR ratificaron la decisión del colegiado y Griezmann se marchó dejando a su equipo con 10, después de anotar los dos goles de la remontada. El 8 venía siendo el héroe de los suyos tras firmar un doblete que devolvía la igualada al marcador después de encajar dos goles en los primeros minutos del encuentro. Así pues, Simeone no podrá contar con el crack galo en la próxima jornada de la Liga de Campeones donde el Atlético visitará Anfield.