Atlético de Madrid y Liverpool se enfrentan hoy en el partido correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League. Te contamos en directo el resultado, goles, polémicas y minuto a minuto del partido en vivo online.

Minuto 40 – ¡Joao Félix!

Minutos de fútbol frenético y vertical entre Atlético de Madrid y Liverpool. Balón largo, larguísimo, hacia Joao Félix que la pincha de maravillas para pisar área y disparar ante Alisson con un chut con poco ángulo. Para en dos tiempos el brasileño.

Minuto 34 – ¡GOL GOL GOL GOL GOL GOL DEL ATLÉTICO DE MADRID!

¡Iguala el partido el Atlético de Madrid! Maravillosa acción de Joao Félix por la izquierda para zafarse de un par de jugadores, ir hacia dentro y dar el pase en la frontal para Griezmann, que con un control orientado se marcha de Van Dijk y bate cruzado por bajo a Alisson.

Minuto 28 – ¡TUVO EL EMPATE GRIEZMANN!

Clarísima ocasión para el Atlético de Madrid en las botas de Antoine Griezmann. Pase en largo de Rodrigo de Paul que caza al desmarque el francés para ir al mano a mano ante Alisson. Ganó la partida el brasileño.

Minuto 27 – Firmino lo intenta

Disparo desde la frontal de Firmino que se le marcha alto al delantero red.

Minuto 25 – Ha despertado el Atlético

Empujado por el Wanda Metropolitano el Atlético de Madrid tira de pundonor para igualar el juego del Liverpool, mucho más acertado. Está todo abierto de nuevo.

Minuto 21 – ¡GOOOOOOL DEL ATLÉTICO DE MADRID!

¡Recorta distancias el Atlético de Madrid! Del saque de esquina se inventa Lemar una jugada en línea de fondo para poner una pelota que nadie llega a rematar en boca de gol. En la frontal dispara Koke y es Griezmann el que la toca para hacer el 1-2.

Minuto 20 – Despierta el Atlético

Primer acercamiento con algo de peligro del Atlético de Madrid. Circuló bien el cuadro colchonero, la tocó Griezmann y la puso al segundo palo donde casi remata Carrasco. Es córner.

Minuto 15 – Muy tocado el Atlético

Queda tocado el Atlético de Madrid tras estos dos mazazos iniciales en menos de quince minutos. Pide calma Simeone a sus jugadores que encadenan errores.

Minuto 13 – ¡QUÉ GOLAZO DEL LIVERPOOL!

¡Pero qué golazo de Keita! Ni él se lo creía. Mal despeje de Felipe que le deja la pelota plácida para que el mediocentro le pegue con potencia y rosca para clavarla en el arco de Oblak: 0-2.

Minuto 11 – Está imparable Salah

Salah lleva 10 minutos generando muchísimos problemas por la izquierda, donde le defiende Carrasco, que no está siendo capaz de frenarle.

Minuto 8 – ¡GOOOOOOL DEL LIVERPOOL!

¡Gol de Mo Salah! El egipcio se lo guisó y se lo comió solito. Agarra una pelota en el costado, se va de tres colchoneros, Carrasco, Lemar y Koke, con tres recortes idénticos y su disparo toca en un compañero y se cuela en el arco de Oblak: 0-1.

Minuto 5 – Se tutean ambos equipos

Inicio sin un dominador claro. Atlético y Liverpool se tutean y buscan generar con la pelota. Ninguno encuentra espacios hasta ahora.

Minuto 1 – ¡Arranca el partido en el Metropolitano!

¡Comienza el Atlético de Madrid – Liverpool en el Wanda Metropolitano!

20:55 – Todo listo en el Metropolitano

Ya asoman los futbolistas por el túnel de vestuarios. En breve suenan los himnos y rueda el esférico en este Atlético de Madrid – Liverpool.

20:50 – ¡Recordamos alineaciones!

Atlético de Madrid: Oblak; Felipe, Kondogbia, Hermoso; Trippier, Koke, De Paul, Carrasco; Lemar; Griezmann y Joao Félix.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Milner, Keita; Mané, Salah y Firmino.

20:45 – El Liverpool, duro como visitante en fase de grupos

El Liverpool ha ganado cinco y empató uno de los últimos seis partidos como visitante en la fase de grupos. Su última derrota fue ante el Nápoles en 2019.

20:40 – El último cruce, con final feliz rojiblanco

La última vez que se vieron las caras Atlético de Madrid y Liverpool fue en la temporada 19/20, en los octavos de final del torneo, cuando los colchoneros vencieron 1-0 en el Wanda Metropolitano y asaltaron Anfield con un 2-3 en la prórroga.

20:35 – Calientan ambos equipos

Ya están sobre el césped del Metropolitano ambos equipos, calentando y con la puesta a punto antes de pasar por vestuarios para las últimas indicaciones de los técnicos.

20:30 – Media hora para que arranque el partido

Así luce el Wanda Metropolitano antes del partido. Ya están en sus asientes una buena parte de los aficionados y se espera lleno en las gradas colchoneras.

20:25 – Sensibles ausencias en la zaga colchonera

Sin Giménez ni Savic, el Cholo Simeone apuesta por mantener el esquema y colocar a Felipe y Kondogbia como alternativas. El mediocentro hace de multiusos y tapará las ausencias.

20:20 – Tridente de lujo para los reds

Había pocas dudas con la posible alineación de los reds sobre todo con la delantera. Tridente de lujo del Liverpool en ataque con Mané, Salah y Firmino como abc de los ingleses.

20:15 – No juega Luis Suárez

Partido especial para Luis Suárez ante otro de su ex equipos pero tendrá que esperar desde el banquillo. Antoine Griezmann y Joao Félix son los elegidos para ocupar el frente de ataque de los colchoneros.

20:10 – Así sale el Liverpool en el Metropolitano

Estos son los once elegidos por Jurgen Klopp para medirse al Atlético. La alineación del Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Milner, Keita; Mané, Salah y Firmino.

🟡 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴

How we line up for #ATMLIV 👊

— Liverpool FC (@LFC) October 19, 2021