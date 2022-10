Griezmann fue el protagonista absoluto de la importante victoria del Atlético de Madrid en campo del Real Betis (1-2). El atacante francés anotó un golazo olímpico en el minuto 54 y sentenció el duelo con su doblete en el 71. El jugador rojiblanco se mostró muy feliz a pie de campo tras anotar su gol número 100 en Liga.

Clave victoria

«Es una victoria importante. Habíamos perdido dos puntos frente al Rayo Vallecano y teníamos que ganar este partido. Nos ha costado pero hemos trabajado bien en defensa. El segundo nos dio tranquilidad aunque el gran gol de Fekir nos metió en un lío, pero bien».

Gol olímpico

«La quería muy cerrada y muy fuerte. También he tenido suerte. Le he dicho al árbitro que me faltaba eso, un gol olímpico».

100 goles en Liga

«Intento hacer todo lo posible para mejorar trabajando en defensa, haciendo goles o dando asistencias. Me encuentro muy bien y es mi etapa más feliz en el Atleti. Este nivel es lo que necesita el entrenador y mis compañeros. Siempre lo voy a dejar todo para ayudar a mi equipo».