Ganar en Atenas. No le queda otra a la selección española. Los hombres de Luis Enrique se miden en el Olímpico a Grecia en un partido a todo o nada. Si el combinado nacional es capaz de sumar los tres puntos se asegurarán llegar con opciones de terminar como primeros de grupo a la última jornada, mientras que en caso de no vencer sólo un pinchazo de Suecia frente a Georgia permitiría a la Selección seguir teniendo opciones de finalizar la clasificación para el Mundial como líderes. Si España acaba primera estará en Qatar por la vía rápida, mientras que si es segunda o tercera deberá disputar una peligrosa repesca en formato final four donde las opciones de quedase fuera de la cita mundialista son notables.

La selección española se concentró el pasado lunes convencida de que sólo existe este partido. Nadie por Las Rozas quiere pensar en Suecia, ya que son conscientes de que si no suman los tres puntos en Atenas el partido que se celebrará en La Cartuja de Sevilla podría convertirse en un desagradable tramite. Los jugadores y Luis Enrique han puesto el foco en el duelo ante Grecia, que se antoja complicado. El rival todavía tiene opciones de clasificarse, por lo que el factor ambiental también será importante. La siempre caliente afición griega tratará de presionar al máximo a una Selección sin margen de error.

Para este duelo, Luis Enrique tendrá que descartar a dos futbolistas. Uno de ellos será Mikel Merino, que terminó con molestias el duelo que midió a la Real Sociedad contra Osasuna. Se espera que pueda estar ante Suecia, pero se le protegerá frente a Grecia. Una de las novedades del once será el regreso de Álvaro Morata a la delantera, mientras que la gran duda será si Gavi repite en el once titular o Carlos Soler, baja por lesión en la Liga de las Naciones, parte de inicio. También hay debate en ambos laterales. En el costado derecho lo normal es que juegue Azpilicueta, aunque no se puede descartar la presencia de Carvajal, mientras que Gayá y Jordi Alba pelearán por un puesto en el flanco zurdo. Arriba, Dani Olmo y Rodrigo también competirán por arranca esta final desde el principio.

Con bajas y sin ambiente

España espera un partido que no diferirá en exceso del de hace casi ocho meses en el Nuevo Los Cármenes, aunque la fecha de la temporada hace que sus futbolistas estén con mejor nivel físico. Allí, se dejó dos puntos y se estrelló en muchas ocasiones ante el sistema defensivo de una Grecia que, sin embargo, quizá se vea obligada a arriesgar algo más en esta ocasión.

El equipo que dirige John van’t Schip ha mejorado ostensiblemente sus prestaciones y necesita ganar para mantener sus opciones de alcanzar la segunda plaza del grupo, pero pese a ello, lo más probable es que juegue de inicio con el freno de mano echado. De hecho, no espera un gran infierno para los jugadores españoles, ya que por la capital de Grecia no se respira ambiente de fútbol. Casi nadie cree en la posibilidad de estar en Qatar.

El entrenador neerlandés tendrá ausencias importantes como la del capitán Bakasetas, un jugador clave en su esquema, y la del central Hatzidiakos, ambos por sanción. Atrás tiene más problemas por la baja de otro central como Mavropanos que puede debilitar algo su mejor virtud.