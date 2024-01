Grbic y Galán se entrenan con el Atlético a la espera de cerrar su salida

El mercado de fichajes de invierno entra en su recta final y el Atlético de Madrid trata de cerrar cuanto antes el capítulo de salidas, con la marcha de Ivo Grbic y Javi Galán. El portero y el defensa no seguirán en el club y tienen su futuro más inmediato atado, a falta de cerrar definitivamente las dos operaciones y darle oficialidad. Aunque por el momento se han ejercitado antes de viajar a Granada, para el duelo del lunes en Los Cármenes. Después, el croata se marchará a la Premier, donde le espera el colista Sheffield United, mientras que el ex del Celta, descartado desde su llegada por Simeone, lo tiene hecho con el Villarreal.

Grbic llegó al club en el verano de 2020, para ser el segundo de Oblak. Siempre a la sombra del esloveno, pasó una temporada en el Lille cedido, donde cumplió con nota. El croata termina su vinculación con el conjunto madrileño en junio, por lo que su salida ahora puede servirle al club para ingresar una cantidad por su venta. Se irá al Sheffield United, de la Premier League. El conjunto inglés es colista y ha encajado 49 tantos en los primeros 20 partidos.

En el caso de Galán, no ha convencido a Simeone en los pocos meses que lleva en la disciplina del Metropolitano. Llegó como un jugador más que contrastado en Primera División, tras sobresalir en Huesca y Celta de Vigo. Apuntaba a hacerse con la titularidad en el carril izquierdo, pero nada más lejos de la realidad. Desde el comienzo del curso, el técnico apostó más por Lino y Riquelme para esa demarcación, lo que ha condenado al español a un segundo plano.

El futuro de Galán estaría en el Villarreal, que busca refuerzos de nivel para escapar de la delicada situación en la que se encuentran. Ni siquiera la llegada de Marcelino al banquillo ha podido evitar que los castellonenses se acerquen al pozo del descenso, del que se encuentran ahora mismo a cinco puntos.

Aunque los de Grbic y Galán podrían no ser los únicos movimientos que haga el Atlético en los últimos días del mercado en el capítulo de bajas. También podrían salir, aunque no hay nada claro por el momento, Caglar Soyuncu y Ángel Correa. En el primer caso, el turco no está disfrutando apenas de minutos, a pesar de ser un refuerzo a priori importante para el equipo en verano. Respecto al argentino, tiene una suculenta oferta de Arabia Saudí, aunque por el momento no se cumplen las pretensiones económicas del club.

El Atlético se reforzará

El Atlético tiene ya cerrado el que será el recambio de Ivo Grbic como suplente de Oblak. El club ha encontrado una opción barata en Rumanía, donde juega Horatiu Moldovan. El guardameta tiene 26 años y juega en el Rapid de Bucarest. Su precio sería de 800.000 euros, mientras que la venta del croata al Sheffield reportaría a los rojiblancos 2,5 millones.

Además, en el caso de que la venta de Correa termine realizándose, el conjunto rojiblanco tiene ya apalabrada la llegada de Moise Kean, tal y como pudo confirmar OKDIARIO. La incorporación del delantero italiano de la Juventus sería en calidad de cedido, abonando el Atlético una cantidad por sus servicios hasta junio, aunque sólo se dará si desde Arabia cumplen con las expectativas económicas del club respecto a la venta de Correa.