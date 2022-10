Las grandes estrellas del fútbol que nunca han ganado el Balón de Oro

El Balón de Oro tendrá un nuevo vencedor en este 2022 y todo apunta a que será Karim Benzema. El delantero del Real Madrid es el gran y casi único favorito para llevarse el prestigioso premio que condecora al mejor futbolista del planeta durante el último año. En el palmarés del galardón destacan Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, mientras que Luka Modric, Figo, Zidane o Ronaldinho también saben lo que es ganarlo. Pero hay muchas estrellas mundiales que no pudieron o no han podido aún, en caso de los que están en activo, ganar el Balón de Oro pese a tener carreras deportivas extraordinarias.

Si formáramos un once ideal de los jugadores que no tienen un Balón de Oro en su haber la portería, seguramente, sería uno de los puestos más reñidos. Lev Yashin es el único guardameta de la historia que lo tiene, por lo que nos dejaríamos fuera a otros dos como Iker Casillas o Gianluigi Buffon, quienes durante su carrera han sido tan determinantes o más que casi cualquier atacante. Thibaut Courtois estuvo a su altura en 2022, pero el rendimiento excelso de su compañero Benzema no le permitirá llevarse el galardón.

En defensa recordamos al Balón de Oro de 2006, Fabio Cannavaro, como la excepción que cumple la regla de que los centrales y laterales no tienen prácticamente opciones de llevarse el premio, como así sucediera recientemente con Virgil Van Dijk y, por supuesto, un Sergio Ramos que bien podría haber subido al podio en más de una edición. Cafú, Maldini o Roberto Carlos, por citar a otros históricos, tampoco tienen en sus vitrinas el reputado trofeo.

En el centro del campo no podemos obviar lo sucedido en 2010 con Xavi Hernández y Andrés Iniesta. Ellos fueron, junto a Casillas y Villa, las caras visibles de la España campeona del mundo, pero ni esto ni su temporada con el Barcelona ponderaron por encima de su compañero de club Lionel Messi, que les dejó sin Balón de Oro a ellos y al público español. Gerrard, Lampard o Pirlo también son leyendas más o menos recientes sin Balón de Oro.

Por último, en la delantera hay que sacar a relucir un nombre, y es el de Robert Lewandowski. El polaco era el gran favorito para vencer en la pasada edición y también en 2020, cuando el premio no se entregó por la pandemia de coronavirus. En 2021 acabó superado por Leo Messi y se quedó de nuevo con la miel en los labios. Raúl González podía haberlo ganado en 2004 para España, pero el jurado acabó escogiendo a un Michael Owen que acabaría siendo compañero suyo en la delantera del Real Madrid. Pelé y Maradona tampoco tienen un Balón de Oro en sus vitrinas pero en su caso hay truco, ya que hasta 1995 ningún jugador no europeo era susceptible de llevarse el premio.

Los finalistas al Balón de Oro 2022

* Thibaut Courtois (Real Madrid)

* Rafael Leao (AC Milan)

* Cristopher Nkunku (RB Leipzig)

* Mohamed Salah (Liverpool)

* Joshua Kimmich (Bayern Munich)

* Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

* Vinicius Jr (Real Madrid)

* Bernardo Silva (Manchester City)

* Luis Díaz (Liverpool)

* Robert Lewandowski (FC Barcelona)

* Riyad Mahrez (Manchester City)

* Casemiro (Manchester United)

* Heung-Min Son (Tottenham)

* Fabinho (Liverpool)

* Karim Benzema (Real Madrid)

* Mike Maignan (AC Milan)

* Harry Kane (Tottenham)

* Darwin Núñez (Liverpool)

* Phil Foden (Manchester City)

* Sadio Mané (Liverpool)

* Sebastien Haller (Borussia Dortmund)

* Luka Modric (Real Madrid)

* Antonio Rudiger (Real Madrid)

* Cristiano Ronaldo (Manchester United)

* Kevin De Bruyne (Manchester City)

* Dusan Vlahovic (Juventus)

* Virgil Van Dijk (Liverpool)

* Joao Cancelo (Manchester City)

* Kylian Mbappé (PSG)

* Erling Haaland (Manchester City)