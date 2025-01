Gil Manzano la vuelve a liar en la Liga: indignación en Las Palmas por su arbitraje ante Osasuna

Gil Manzano ha vuelto a liarla en la Liga con un desastroso arbitraje durante el encuentro disputado entre Las Palmas y Osasuna en Gran Canaria del pasado viernes que abrió la jornada 21 del campeonato español. Mostró 15 tarjetas amarillas entre los dos equipos, expulsó a un jugador del equipo canario por protestar y dejó sin pitar un posible penalti a favor del cuadro local por una falta previa inexistente de Fabio Silva. La indignación de ambos equipos con el colegiado extremeño fue total.

Hay que recordar que Gil Manzano ya la lio en la final de la Supercopa de España entre Barcelona y Real Madrid disputada a primeros de año en Arabia Saudí. El colegiado extremeño perdonó más de una expulsión, se comió un claro penalti que tuvo que ser revisado por el VAR y tampoco vio una clara expulsión, también corregida por el VAR. Un desastre. También fue el mismo colegiado que en un Valencia-Real Madrid en Mestalla pitó el final antes de tiempo, a la vez que los blancos marcaban el gol de la victoria. Eso le llevó a estar un tiempo en la nevera.

La jugada más polémica durante el duelo entre Las Palmas y Osasuna ocurrió en el minuto 63 de partido. Gil Manzano se zampó un posible penalti sobre Moleiro en el área. No lo pitó, pero el VAR le llamó para que lo revisase. Pero en dicha revisión, fue al inicio de la jugada y terminó pitando una falta previa de Fabio Silva que ni de cerca lo parecía.

Essugo, jugador de Las Palmas, aplaudió a Gil Manzano de manera irónica por no pitar ese penalti, y este le mostró la segunda cartulina amarilla del partido y lo expulsó. La indignación en Gran Canaria con el trencilla extremeño fue total. Pero también Osasuna, y es que el colegiado mostró hasta 15 cartulinas amarillas. Y una roja.

«No suelo hablar del tema arbitral. Las imágenes están ahí y es interpretación de cada uno. No me corresponde hablar. Además, respeto mucho al estamento arbitral. Son decisiones que se toman y hay que respetarlas», señaló el entrenador de Las Palmas. «No he podido hablar con él. Es verdad que ha cometido un grave error. Es un chico joven, honesto y noble; pero en esa acción se ha equivocado. Todas estas acciones influyen en la continuidad del equipo», añadió Diego Martínez sobre la expulsión.

«Primero, me ha extrañado que vayan a verla al VAR, no había mucha cosa. Luego hay una acción clara de Fabio, es amarilla y no hay mucho más que discutir», señaló el entrenador de Osasuna, Vicente Moreno, sobre el posible penalti a favor de Las Palmas que indignó al equipo local.