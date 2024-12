Gil Manzano desquicia a Ancelotti y Mbappé y aplica a rajatabla la ley del miedo de Medina Cantalejo

Jesús Gil Manzano desquició a Carlo Ancelotti y a Kylian Mbappé justo en el momento en el que pitó el final de la primera parte del partido entre el Girona y Real Madrid de Liga. El polémico colegiado extremeño sacó dos tarjetas amarillas, una al entrenador italiano y otra al delantero francés, por unas leves protestas que tenían sentido, ya que Gil Manzano se había tragado una clarísima falta a Mbappé.

El árbitro extremeño, que volvía a pitar al Real Madrid tras el escándalo del pasado mes de febrero en Mestalla, cuando pitó el final del partido justo cuando Bellingham remataba, sacó dos innecesarias tarjetas amarillas por unas leves protestas. Gil Manzano aplicó a rajatabla la ley del miedo de Medina Cantalejo, es decir, la norma del Comité Técnico de Árbitros que no admite ninguna queja.

Para los árbitros, protestar de forma normal, es motivo de tarjeta amarilla. Carlo Ancelotti se quejó de que Gil Manzano no pitara una clara falta sobre Mbappé en el tramo final de la primera parte del partido de Montilivi y tras pitar el final de esa primera mitad, le sacó al entrenador italiano una tarjeta amarilla cuando ya abandonaba el banquillo del conjunto blanco, rumbo a vestuarios. Cuesta recordar una actitud así de un árbitro con Ancelotti, un entrenador tranquilo que protesta como todos, pero lo hace con normalidad.

En esa misma acción, cuando ya los jugadores se iban a vestuarios, Mbappé se fue a hablar con Gil Manzano y el francés corrió la misma suerte que Ancelotti: tarjeta amarilla por simplemente hablar. El colegiado extremeño hizo méritos para ser bien considerado por su jefe Medina Cantalejo y aplicó contra los dos integrantes del Real Madrid la ley del miedo, es decir, la prohibición de que se pueda criticar una decisión del árbitro, aunque esa decisión sea manifiestamente un error.

«No se debe permitir gesto alguno que llegue al aficionado como una crítica hacia lo pitado», ordenó Medina Cantalejo, el escondido jefe de los árbitros, a sus colegiados. No admiten protesta alguna, no admiten que haya jugadores que dentro de su libertad de expresión puedan no estar de acuerdo con algunas de sus decisiones, aunque se hagan de forma tranquila y normal.

Partido clave del Real Madrid en Gerona

Esta acción de Gil Manzano con Kylian Mbappé y Carlo Ancelotti llegó justo al final de la primera parte, a la que se llegó con el resultado de 0-1, gol de Jude Bellingham. El partido en Gerona es clave para el Real Madrid, ya que el Barcelona empató unas horas antes contra el Betis (2-2) y eso permite al conjunto de Carlo Ancelotti depender de sí mismo en la Liga, aunque todavía queda mucho torneo que disputar.

Para este decisivo encuentro ante el Girona, Ancelotti hizo varios cambios en el once, por ejemplo, dando descanso a Raúl Asencio, al que dejó en el banquillo, y colocando a Tchouaméni en el centro de la defensa. Además, Mendy regresó al lateral izquierdo y Modric y Arda Güler fueron titulares en el centro del campo.