Se siguen conociendo detalles de la vída personal e íntima de Ryan Giggs, ex jugador del Manchester United y ex seleccionador de Gales. Se le acusa de abuso y agresiones contra su ex novia, Kate Greville, y conforme pasan los días las versiones de los propios implicados salen a la luz en el mediático juicio, en el que el propio ex futbolista ha reconocido ser infiel por naturaleza y traicionar a sus parejas en multitud de ocasiones.

Una de las que más ha dado que hablar fue con una mujer casada con otro deportista. Concretamente, con un jugador de críquet, aunque por el momento no ha trascendido la identidad de ninguno de los dos. En Inglaterra está dando mucho que hablar esa infidalidad de Giggs con esa misteriosa mujer, pues de salir a la luz su nombre el escándalo puede ser monumental.

Kate da otros nombres

Kate Grevillé no ha revelado su identidad, pero sí las de otras chicas con la que Giggs mantuvo relaciones mientras estaba con ella. Helen, Zara, Natalie, Susie y Kelly son algunos de los que ha querido hacer públicos durante el juicio, en el que la ex pareja del galés sigue detallando los violentos episodios que supuestamente sufrió por parte de Giggs, que a su vez admite ser infiel por naturaleza.

Una Kate que también acusa al que fuera seleccionador de Gales de planear tríos a sus espaldas cuando eran pareja con una mujer llamada Charlotte en un conocido hotel. Giggs insiste en su inocencia en lo que se refiere a abusar y agredir a Kate, pero no esconde sus infidelidades, dejando claro que no puede resistirse a los encantos de las chicas aunque tenga una relación con alguien. El galés no esconde que fue infiel a su ex esposa Stacey Giggs y a otras novias «muchas veces».