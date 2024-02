El Getafe reclamó un penalti por mano de Koundé dentro del área

El Getafe pidió penalti por una mano en el área del Barcelona en el minuto 18 de partido. Los azulones reclamaron que el disparo de Juan Iglesias tocó en el codo de Jules Koundé, pero el árbitro del encuentro, Alejandro Muñiz Ruiz, indicó saque de esquina favorable al conjunto de José Bordalás. Los jugadores del equipo visitante no estaban muy de acuerdo con la decisión del colegiado gallego, pero el VAR tampoco le llamó a capítulo y el córner se sacó con normalidad.

Por su parte, el central del Barça, protagonista de la acción, aseguraba que el balón le da en el costado. En las imágenes se puede apreciar como el disparo de Juan Iglesias rechaza en el codo de Koundé, pero al tener los brazos pegados Muñiz Ruiz dejó seguir la acción y desde el VAR tampoco corrigieron su decisión. Lo cierto es que el juego siguió y, dos minutos después, el conjunto de Xavi Hernández se adelantó en el marcador por medio de Raphinha, que regresaba a la titularidad en este partido.

No obstante, la polémica está servida ya que los futbolistas del Getafe consideraban que era penalti por mano de Koundé que, de haberlo señalado, podría haber supuesto una oportunidad de oro para los de Bordalás de adelantarse en el partido desde los once metros. Sin embargo, el árbitro gallego no vio nada punible en esa acción y pocos minutos después Raphinha le ganó la espalda a Djené para batir a David Soria y poner por delante al conjunto azulgrana.

El Getafe había avisado con algún disparo de Greenwood desde fuera del área y una acción que corta Cubarsí tras un centro de Diego Rico, aunque Ter Stegen tampoco había tenido que aparecer de manera providencial. Lo cierto es que esta jugada va a traer cola porque fue una acción clave en el encuentro, ya que unos minutos después se adelantó el Barcelona.

Posible penalti de Joao Félix a Grenwood

El penalti por mano de Koundé no fue el único que reclamó el Getafe, ya que también pidieron otro por una posible falta de Joao Félix sobre Mason Greenwood dentro del área. El delantero azulón controló la pelota en la misma línea del área del Barça y el portugués le golpeó en la pierna al intentar arrebatarle ese balón. El colegiado y el VAR tampoco vieron nada punible en esta jugada y las redes han ardido por no señalar la pena máxima.

Las imágenes de la jugada se han hecho virales en las redes. Los aficionados reclaman que Muñiz Ruiz debió indicar el punto de penalti por esta acción de Joao Félix sobre Greenwood. Otra polémica más a sumar a la lista de este Barcelona-Getafe.