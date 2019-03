Getafe – Huesca: el partido de la Liga Santander, en directo

Os contaremos el directo el duelo que enfrentará al Getafe y al Huesca. Los azulones quieren seguir en Champions, mientras que los oscenses tratarán seguir peleando por lograr la salvación

En el Coliseo Alfonso Pérez (20.45 horas), el Getafe intentará defender su valiosa cuarta plaza, que podría haber perdido provisionalmente en caso de victoria horas antes del Alavés, el único que puede arrebatársela, ante un Huesca que ha cambiado su destino y que vuelve a tener opciones de salvarse.

El equipo madrileño ha vuelto a coger una buena línea y afronta el partido tras sumar diez de los últimos doce puntos, racha que espera alargar en su fortín donde ha ganado seis de sus últimos siete encuentros, aunque no se puede fiar de un rival cuya necesidad es seguramente mayor y que está dispuesto a agarrarse con uñas y dientes a unas posibilidades de permanencia que parecían lejanas no hace demasiado.

Tras su brillante victoria en el Benito Villamarín ante un rival directo por Europa, los de José Bordalás han abierto una pequeña brecha de seis puntos ante el resto de candidatos a este premio, uno de ellos un Valencia al que volverá a visitar la semana que viene con ‘cuentas pendientes’, por lo que se presenta clave no fallar ante el todavía colista. El técnico alicantino parece que no modificará en exceso su once salvo la entrada de Antunes, sancionado ante el Betis, en el lateral.

El conjunto de Francisco Rodríguez llega también animado a esta cita tras su agónica victoria de la pasada jornada ante el Sevilla, que unido a los fallos de sus rivales, le dejó a tres puntos de la salvación que marca el Celta.

El conjunto oscense sabe que sus opciones de seguir con vida pasan por arañar todo lo posible a domicilio, un aspecto en el que ha mejorado actualmente ya que no ha perdido en las tres últimas, encajando además sólo un gol. El entrenador andaluz tendrá serios problemas en defensa porque Miramón está lesionado y Pulido sancionado, por lo que parece que alineará una zaga inédita con el mediocentro argentino Musto ejerciendo de central.