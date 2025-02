El Getafe hace rabiar al independentismo catalán: «Dejando huella en Gerona»

A los aficionados del Girona no les ha sentado nada bien la derrota ante el Getafe en el primer encuentro de la 24ª jornada de Liga. El equipo madrileño venció por 1-2 al catalán en Montilivi y en varios de sus mensajes en las redes sociales habló de victoria en Gerona, la ciudad en la que se jugó el partido. En varias ocasiones repitió el Getafe que había jugado y ganado «en Gerona» para rabia del independentismo, que no acepta que se llame así a la ciudad.

«Dirección Gerona», «¡Ya estamos en Gerona!», «Uche dejando huella en Gerona», fueron algunos de los mensajes que el Getafe escribió en sus redes sociales. No hay ningún fallo, todo es correcto, toda vez que a la ciudad se le puede llamar tanto Gerona (en español) como Girona (en catalán). Hablar de Gerona no es incorrecto y el Getafe no es el primero ni será el último que se refiere en español a la ciudad.

Diferente es el equipo de fútbol, que sí se llama Girona, como el propio Getafe puso. En ningún momento el conjunto madrileño habló de su rival como Gerona, ya que el club de fútbol se llama Girona, con un sólo nombre oficial, en este caso en catalán.

Sin embargo, al independentismo catalán no le ha gustado nada que el Getafe -que sigue sin perder en 2025 en Liga- utilice la fórmula española de Gerona. Las redes sociales se llenaron de insultos por parte de estos seguidores del Girona u otros equipos catalanes que se indignaban con que el Getafe llamara a la ciudad como se la puede llamar, Gerona.

Estos independentistas catalanes que ahora rabian olvidan a su vez que son ellos, sus representantes políticos o incluso la televisión pública de Cataluña, los que sí cambian el nombre de equipos de fútbol. Por ejemplo, al Real Madrid se le llama «Reial Madrid» o al Zaragoza le llaman «Saragossa». Y eso sí es una falta de respeto, porque los nombres de equipos sólo tienen una fórmula para llamarles, la oficial, ya sea en español o en catalán.

El Getafe conquista Gerona

En la parte deportiva, el Getafe derrotó al Girona en el primer partido de la jornada 24 de Liga jugado este viernes en Montilivi. Con seis defensas en el once titular, José Bordalás mantiene su invicto –una semana más– en Liga en este 2025. Esta vez, el conjunto azulón se impuso a domicilio al Girona.

Christantus Uche marcó el primero de los goles, en el minuto 3, para adelantar a los madrileños. Yangel Herrera hizo el empate y terminó expulsado. Mayoral fue el autor del gol definitivo. El Getafe se coloca ya más cerca de puestos europeos que del descenso.