El gesto de Frimpong que ha agradecido la afición del Atlético

«No conocía ese rito. Pido perdón a la afición del Atlético, y especialmente a Margarita». Son palabras del extremo del Bayer Leverkusen Jeremie Frimpong en X tras un incidente que ha acabado de la forma más inesperada posible, con los seguidores rojiblancos entregados al holandés y pidiendo al club que le fichen en este mercado de enero. Será un poco difícil porque su valor excede los 40 millones de euros y porque ocupa una demarcación que está bien cubierta en el equipo, pero la historia tiene su miga y ha servido para sacarle a más de uno una sonrisa.

Todo arranca con una tradición, la que desde hace más de 20 años lleva a cabo una veterana seguidora del Atlético, Margarita, que antes de cada partido deposita un ramo de flores en la semicunferencia desde la que Milinko Pantic ejecutaba los saques de esquina en la temporada 95-96 en la que el equipo dirigido por Radomir Antic se proclamó campeón de Liga y de Copa. El serbio convertía cada córner en una ocasión de gol y los aficionados que tuvieron el privilegio de verle jugar no lo olvidan. Por eso Margarita le rinde homenaje cada vez que hay un partido en casa, y por supuesto el de ayer martes ante el Bayer Leverkusen no fue una excepción.

Sin embargo ayer el ramo no duró toda la noche. Cuando el ecuatoriano Hincapié marcó el 0-1 los jugadores del Bayer lo celebraron junto al córner y Frimpong, dejándose llevar, pateó las flores. De inmediato se le tiró encima la grada y a ella se le unió el uruguayo Giménez, que se encaró con el holandés, que se había convertido en una verdadera pesadilla para el Atlético en la primera parte, aunque en la segunda le frenó Reinildo.

Frimpong supo a posteriori lo que había sucedido y comprendió que, aunque de forma involuntaria, había cometido un error. Su reacción le honra: Después del partido de ayer, me enteré la tradición del ramo de flores en el Metropolitano. No lo sabía y en el momento del gol me dejé llevar por la emoción y cometí un error», escribió en inglés en X para luego completar su mensaje con una última frase en español: «Perdón a la afición del Atlético y especialmente a Margarita».

After the game yesterday, I learned about the tradition of the bouquet of flowers at the Metropolitano. I didn’t know about it and at the time of the goal, I got carried away with excitement and I made a mistake.

Perdón a la afición del Atlético y especialmente a Margarita 🙏🏾

