Gerard Martín sigue sin superar la eliminación contra el Inter: «Fue falta clara…»

Gerard Martín sigue sin olvidar la eliminación del Barcelona en la semifinal de la Champions League a manos del Inter de Milán. El lateral azulgrana fue importante en aquel partido para lo bueno y para lo malo. Primero repartió dos asistencias claves para el Barça. Luego perdió una pelota ante Dumfries que permitió el empate del equipo italiano, aunque el defensor español sigue diciendo que fue falta.

«Para mí sí que es falta porque al final yo voy a cortar el balón, tengo el pie en el aire y él me mete el pie por arriba del tobillo. No me deja llegar al balón. Y eso hace que me tropiece. No dependen de nosotros estas decisiones», recalca Gerard Martín.

Un Gerard Martín que representará a la selección española sub-21 este verano en el Europeo de la categoría. Con este motivo, el defensor español ha concedido una entrevista a Radio Marca este jueves desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

«En general estoy muy contento del partido que hice en unas semifinales de la Champions. Me vi la acción repetida varias veces, mirando si podría haber hecho otra cosa», explica el jugador culé en esta entrevista.

«Sabemos que ha sido una temporada muy buena, pero nos vimos tan cerca que está esa espinita ahí», explicó.

«Vimos la final de la Champions mientras cenábamos. (Sobre si tenía que estar en el Barcelona) sí, al final te da rabia porque sabes que podrías haber estado ahí. Por muy poco. Al ver como fue el partido te da un poco más de rabia. Por lo que podríamos haber hecho», culminó un Gerard Martín muy dolorido por no poder haber jugado la final de la Champions esta temporada.

Gerard Martín, una pieza clave en la sub-21

Gerard Martín será una pieza clave en la selección española sub-21. Un jugador indiscutible en la defensa de Santi Denia para intentar conquistar el sexto Europeo de la categoría para el combinado nacional.

Antes de viajar a Eslovaquia, la selección española sub-21 disputará un amistoso este viernes 6 de junio en Alcorcón desde las 20:30 horas contra Ucrania. Posteriormente, el domingo, viajarán a Eslovaquia. El debut del combinado dirigido por Santi Denia en el Europeo será el próximo 11 de junio contra la anfitriona Eslovaquia a las 18:00 horas. Los otros dos partidos del combinado de Denia se disputarán contra Rumanía e Italia. La final será el 29 de junio y la selección española buscará alzarse con su sexto entorchado europeo de la categoría.

Lista definitiva de España Sub-21:

Porteros: Pablo Cuñat (Cartagena), Iturbe (Atlético de Madrid) y Aitor Fraga (Real Sociedad B).

Defensas: Juanlu Sánchez (Sevilla), Herzog (Las Palmas), Mosquera (Valencia), Gerard Martín (Barça), Hugo Bueno (Feyenoord), Pubill (Almería), Rafa Marín (Nápoles) y Tárrega (Valencia).

Centrocampistas: Turrientes (Real Sociedad), Jauregizar (Athletic Club), Javi Guerra (Valencia), Pablo Marín (Real Sociedad), Moleiro (Las Palmas) y Pablo Torre (Barça).

Delanteros: Jesús Rodríguez (Betis), Diego López (Valencia), Mateo Joseph (Leeds United), Roberto (Espanyol), Moro (Valladolid) y Yeremay (Deportivo).