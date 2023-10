Gaspart analiza la cena de presidentes del Barcelona: «Los de Madrid no nos matarán porque no podrán»

El Barcelona hizo un comunicado oficial anunciando que sus últimos cinco presidentes del club, Joan Laporta, Sandro Rosell, Josep María Bartomeu, Enric Reyna y Joan Gaspart, cenaron juntos en la noche de este martes para unir filas y «consolidar y afianzar la posición de los barcelonistas ante las embestidas y estremecimientos que sacuden la vida del Club». Joan Gaspart después de dicho anuncio reveló cómo fue el encuentro.

«La cena de ayer con los ex presidentes del Barça fue perfecta, fue una cena de amigos. Estuvo muy bien. Esto no quiere decir que pueda haber discrepancias. Hay que repetirlo más a menudo», comentó el ex presidente el Barcelona entre el año 2000 y 2003. «Escogí el Hotel Majestic de Barcelona. No por casualidad, sino por su historia con el Barça. Nos citamos a las ocho y media y terminamos a las doce.Todos amamos al Barça y teníamos muchas cosas que hablar», añadió Gaspart.

«Puede que los socios estén preocupados por un tema y los presidentes son los primeros que tienen que demostrar unión y calma. Tenemos la consciencia muy tranquila. La frase ‘no se cometió ninguna ilegalidad’ en cuanto al caso Negreira se repitió varias veces durante la cena. El Barça no ha cometido ninguna ilegalidad, podemos estar tranquilos», manifestó sobre la inocencia del club en el caso Negreira.

En una entrevista con Jijantes, Joan Gaspart lanzó la bomba sobre el famoso «madridismo sociológico» al que hizo alusión Joan Laporta hace unas semanas: «Los de Madrid no nos matarán porque no podrán. La unión que tenemos en el club lo hace imposible».

Agradecimientos a Laporta

«Tengo que felicitar a todos los presidentes y, en especial a Joan Laporta, que haya sido factible poder hacer esta cena. El comunicado del club ha sido consensuado por todos», añadió Gaspart agradeciendo al actual presidente del Barcelona.

Y es que esta cena fue propuesta por el propio Gaspart durante la Asamblea de Compromisarios del Barcelona: «Quiero convocar a todos los presidentes del Barça para que haya unidad. Nos debemos reunir todos los que un día asumimos la presidencia del mejor club del mundo», dijo el pasado sábado.

«Yo los convoqué y quisieron asistir. Aman al Barça. Que fuera haya celos por lo que somos, hemos sido y seremos, es el precio a pagar por ser el mejor club del mundo», zanjó el Twitch de Gerard Romero.

Antes de estas declaraciones de Joan Gaspart, el Barcelona emitía un comunicado oficial anunciado dicho encuentro: «El FC Barcelona informa que anoche los cinco últimos presidentes del Club, Joan Laporta, Josep Maria Bartomeu, Sandro Rosell, Enric Reyna y Joan Gaspart, cenaron en un encuentro distendido que tenía como objetivo consolidar y afianzar la posición unificada de los barcelonistas ante las embestidas y estremecimientos que sacuden la vida del Club, y que se han incrementado recientemente».

«El actual presidente Joan Laporta recogió la propuesta que le planteó el presidente Joan Gaspart en la Asamblea General de Socios y Socias Compromisarios celebrada el pasado sábado, orientada a consolidar una posición inquebrantable para buscar la cohesión del barcelonismo», añadía el club azulgrana sobre la propuesta del propio Gaspart.