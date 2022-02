El Barcelona se enfrentará con el Galatasaray turco en los octavos de final de la Europa League en un partido en el que habrá varias caras conocidas en el rival, como son Iñaki Peña, cedido este pasado enero a sus filas, y Arda Turan, con pasado también en el Atlético de Madrid y un paso con mal recuerdo por el Camp Nou. Además, se sienta en el banquillo turco Domènec Torrent, el que fuera segundo de Pep Guardiola durante su etapa en el Barça B y el primer equipo, así como en el Bayern de Múnich y el Manchester City.

Los culés resolvieron con nota la eliminatoria de dieciseisavos de final ante el Nápoles. Tras el empate en el Camp Nou, se disparó el vendaval en el Diego Armando Maradona para sellar una goleada que trajo consigo el pase y este cruce de octavos. Posiblemente, a los puntos, el cuadro italiano fue un rival más complejo y exigente de lo que debe ser este Galatasaray, actualmente, decimotercer clasificado de la Superliga turca a 31 puntos del líder, el Tranbzonspor. El Barça se enfrentará al decimotercer club de Turquía en la actualidad.

Pese a esto, el Galatasaray sí completó una fase de grupos muy sólida ante rivales también exigentes como son el Lazio, Marsella y Lokomotiv de Moscú. No perdió ninguno de los seis partidos, con tres victorias y tres empates y sólo tres goles encajados, que le permitieron lograr la primera plaza e ir directos hacia los octavos de final. El Barça, al igual que en la anterior ronda, tendrá que disputar el partido de ida en el Camp Nou este próximo 10 de marzo, siendo la vuelta la semana siguiente en Estambul.

El morbo Peña-Ter Stegen

Será un partido con cierto morbo para Iñaki Peña, que pocas semanas después de abandonar su casa tendrá la oportunidad de demostrar su valía ante su propio club, ante Xavi Hernández y su principal rival, Marc-André Ter Stegen. Vive horas bajas el meta alemán, que no atraviesa su mejor momento de forma. Sus errores de concentración o firmeza le están costando algún que otro gol al cuadro culé en esta fase de la temporada. Sin ir más lejos, ante el Nápoles propició el penalti que permitiría a los italianos poner el 1-2 en el marcador en el que fue su primer disparo. Les dio alas.

Iñaki Peña ha caído de pie en el Galatasaray. Desde su llegada se ha hecho con la titularidad ante Muslera y todavía no ha perdido ningún partido (dos empates y una victoria) desde que sale de inicio en esta Superlig. Sus primeros encuentros han generado especial controversia en Turquía por su gran juego de pies, seña de identidad de La Masía. El meta es una de las grandes esperanzas del futuro del Barça para la portería y en su duelo ante Ter Stegen tendrá su primera batalla.

🧤 Iñaki Peña Cevaplıyor | Bölüm 1 Daha fazlası Galatasaray Mobil Uygulamada 👉 https://t.co/rQEF8K8x7h pic.twitter.com/S1xScU7VMU — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 24, 2022

La reválida de Arda Turan

Arda Turan vivió momentos dulces en el Barça pero su marcha del club fue más que agridulce. A sus 35 años, el centrocampista vive una segunda juventud con el Galatasaray tras varios años en decadencia con el Istanbul tras dejar el Barça. Tras despuntar con el Atlético de Madrid, los culés pagó 34 millones de euros por él pero no terminó de encajar. Fue especialmente tras la llegada de Ernesto Valverde cuando se terminó de quedar sin sitio.

Años más tarde, Arda rajaría del entrenador por su marcha: «Me fui al Barcelona como el número diez del Atlético de Madrid, como un jugador importante. Yo también conseguí un papel importante, pero luego, cuando llegó Valverde, me hizo sentir insignificante. La decisión de irme es completamente mía. Nadie, ni siquiera Valverde, me dijo: ‘Arda, vete de aquí’. Llegó un momento que tras Messi, Suárez y Neymar, mis estadísticas eran las mejores, pero Valverde no me dio oportunidad de jugar ni un minuto, incluido en los partidos amistosos».

El primer gran partido de Torrent

Doménec Torrent tomó el cargo del Galatasaray turco a mediados de enero tras una racha negra del equipo con Fatih Terim en el cargo. Desde la llegada del catalán ha sumado un victoria, dos empates y tres derrotas en seis partidos de Superlig. De hecho no llegó el triunfo hasta esta última jornada ante el Göztepe (2-3). La experiencia del de Santa Coloma de Farners como primer entrenador se resume en su etapa en el New York City (60 partidos) y la última vivida con el Flamengo (26). Ante el Barça le llega su primera gran oportunidad para lucir todo lo que aprendió de la mano de Pep Guardiola durante sus más de diez años a su sombra y 521 partidos dirigidos.