El FC Barcelona de Xavi empieza a carburar. El conjunto culé se gusta ante el Nápoles y ya está en los octavos de final de la Europa League, tras imponerse por 2-4 en el Diego Armando Maradona en el que probablemente ha sido el mejor partido de los azulgranas esta temporada. Jordi Alba y De Jong allanaron una eliminatoria que Piqué sentenció antes del descanso, tras el gol de Insigne de penalti. En la segunda, Aubameyang se citaba de nuevo con el gol y Politano cerraba el marcador.

El partido era una prueba de fuego para un Xavi que ve como su equipo se parece cada vez más a lo que busca. En estos primeros meses del técnico en el banquillo, los resultados no han acabado de acompañar. Pero la tendencia está cambiando. Con una mejora notoria en cada partido, una vez que los fichajes están cada vez más integrados, los azulgranas empiezan a soñar, ya no sólo con la Europa League, si no con conseguir de manera holgada el principal objetivo de la temporada, que no es otro que entrar en la próxima Champions.

Lo que les ocupaba a los catalanes en el Diego Armando Maradona de Nápoles era no caer de la segunda competición continental. No es la Champions, pero ya que están, se ven obligados a ganarla. Así lo quiere Xavi y así parecen haberlo captado sus futbolistas, que apenas dieron opciones a los italianos.

Lo cierto es que, hombre a hombre, eran mucho más fuertes los barcelonistas. El entrenador egarense plantó su once de gala, ese que en caso de alcanzar la final sería el mejor que podría poner. Salió con: Ter Stegen; Dest, Araujo, Piqué, Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Adama, Ferran y Aubameyang.

Antes de arrancar el partido, Nápoles y Barça lanzaron un claro mensaje al mundo rechazando la guerra. El conflicto entre Rusia y Ucrania marca la actualidad y los dos conjuntos no quisieron desaprovechar la ocasión para posar junto a una pancarta en la que se leía «stop war (parar la guerra)». La UEFA, que dice rechazar la invasión, censuró la imagen metiendo las alineaciones.

Sentencia por la vía rápida

Una vez comenzó el fútbol en el Maradona, el conjunto culé demostró que quiere y merece estar en los octavos de la Europa League. A la salida de un córner en contra, lanzó el contraataque Adama, acompañado por Alba. El ex del Watford le habilitó para que marcase a placer para adelantar a los de Xavi, que cinco minutos después hicieron el segundo. De Jong se inventó un golazo desde su casa. El balón le cayó en la zona de tres cuartos, avanzó unos metros y a la que vio un hueco no dudó en lanzar un misil ante el que nada pudo hacer Meret.

La exhibición de presión, ritmo y ataque de los culés quedó empañada con un fallo grave de Ter Stegen. Balón en largo para Osimhen que no iba a ningún lado y, en la salida, el meta le arrolló provocando un penalti que transformaría Insigne. No lo lanzó excesivamente bien el delantero, pero el portero culé ni se movió.

Lejos de peligrar el marcador, el Barcelona logró poner de nuevo la directa a octavos antes del descanso. Piqué aprovechó una jugada a balón parado para hacer el tercero, con un disparo cruzado y colocado a la cepa del poste. Un tanto que daba la tranquilidad absoluta y que hacía justicia a lo visto durante la primera mitad.

Ya en la segunda parte, el Nápoles apenas inquietó la meta de Ter Stegen. El Barça seguía insistiendo y, al contrario que en la ida, donde se les resistió el gol, confirmó un ejercicio de pegada brutal. Aubameyang se encargaba de hacer el cuarto, con un disparo lejano que, por si quedaban dudas, certificaba la victoria azulgrana. Cerraría el partido en el 86′ Politano, con un gol que únicamente sirvió para maquillar el marcador, en lo que fue un enorme partido del Barça de Xavi, que espera rival en octavos de la Europa League.