El enigmático mensaje de la ex novia de Emiliano Sala tras la desaparición de su avioneta: “Investiguen la mafia del fútbol”

La ex novia de Emiliano Sala escribió varios mensajes en sus redes sociales tras la trágica desaparición de su avioneta cuando sobrepasaba el Canal de la Mancha

El mundo del fútbol sigue en vilo tras la desaparición de la avioneta en la que viajaba el argentino Emiliano Sala el pasado martes 22 de enero. El jugador acababa de ser traspasado por el Nantes al Cardiff City y estaba regresando de la ciudad francesa rumbo a Reino Unido. No han sido pocos los protagonistas consternados con la noticia, como el padre del jugador o la última aparición, su ex novia Berenice Schkair.

“Quiero despertar y que todo esto sea mentira. Por favor investiguen porque no me creo este accidente ni que suspendan una búsqueda por mal clima cuando apenas encuentran objetos flotando. Necesito leer que apareciste. No puedo creer que suspendan la búsqueda hasta mañana, que pierdan tiempo y no investiguen; siento impotencia, es una pesadilla. No puedo parar de pensar en vos”, decía en su cuenta de Instagram la ex pareja del jugador, a la que no termina de encajarle la situación, ya que los equipos de rescate cesaron la búsqueda de la avioneta por falta de luz.

Y es que los mensajes del jugador a uno de sus amigos antes de la desaparición de la avioneta son muy confusos. “Tengo miedo, si no me encuentran ya sabes lo que ha pasado”, decía uno de ellos, además de audios en los que mostraba su temor a que el avión se estrellara. De hecho, Schkair, en un mensaje en Twitter que posteriormente borró pero que medios como Clarín publicaron antes, lanzaba estos caracteres: “Investiguen la mafia del fútbol porque no me creo este accidente“.

El mensaje completo de la ex pareja en su cuenta de Instagram es el siguiente: “No puedo parar de pensar en vos, Emi. ¿Los sueños tienen fecha de caducidad? En un segundo tu vida puede cambiar. Somos polvo, somos efímeros en este universo. Donde ocurren tantas injusticias, y por esto de lo que más me arrepiento es de no haberte dicho que me hiciste sentir como hace tiempo no me sentía y que quiero tenerte de frente de nuevo. Yo no sé expresarme y eso es algo que creo que voy a aprender ahora en adelante. Los que me conocen saben el brillo en los ojos que tengo al hablar de vos. Todo cambia hoy a la mañana y todavía no caigo, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué un hombre tan fascinante, lleno de proyectos, trabajador, buena persona y dedicado a su trabajo le ocurren estos contratiempos?”.