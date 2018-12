Emery: “Neymar no necesita consejo para saber por quién fichar”

Emery habló por su paso por el PSG y el posible regreso de Neymar a la liga española

Unai Emery, entrenador del Arsenal, ha hecho balance de sus primeros meses al frente del equipo londinenense. El técnico vasco habló para TVE de su posible vuelta a España o del futuro de Neymar.

“He tenido varias conversaciones con él en su carrera como futbolista y tiene muchísima personalidad, también muy buen corazón. No necesita consejo para saber por quién fichar”.

Su experiencia en el PSG

“Fue una experiencia magnífica y de muy buena relación, que mantengo, con el presidente. El Madrid y el Barça nos cortaron el camino en la Champions”.

Volver a España

“Yo no quiero más dinero, sólo buenos futbolistas. La oportunidad competitiva que me ha dado el Arsenal es importante, pero, desde luego, España, por diferentes motivos, me gusta mucho”.

¿Qué ha aprendido en el extranjero?

“No se le da tanta importancia, que en España sí se la damos, al ganar o al perder, en el sentido de que es un juego: puedes ganar y vas a saludar a tus aficionados o puedes perder y puedes ir también a saludarles; en España, procuraba no ir cuando ganábamos para no tener que ir cuando perdíamos”.

“Lo mejor y la mayor urgencia en cuanto sale una noticia de esas es que no nos altere nuestro día a día, nuestro partido”.