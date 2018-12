Paul Pogba colgó un mensaje en sus redes sociales tras la destitución de Jose Mourinho como entrenador del Manchester United, que no ha sentado nada bien en el club y por el que le caerá una fuerte multa, según publica Daily Mail. El centrocampista francés subió una imagen a su cuenta de Instagram con un mensaje escueto que decía: “Caption this”. Con este breve pero directo mensaje el jugador invitaba, de manera sarcástica, a ponerle un título a la instantánea que había subido.

Desde el club inglés consideran “irrespetuoso” el mensaje del jugador y, aunque lo borró al instante, seguramente porque le obligaron, han tomado la decisión de imponerle una fuerte multa para que no se vuelva a repetir algo así. Era bien conocida por todos la mala relación entre Pogba y Mourinho. De ahí que al conocer la destitución del portugués como técnico, el francés expresase su sentimiento y no le mandase un mensaje de despedida.

Sin embargo, desde Old Trafford no toleran este tipo de comportamientos y aunque Pogba es una de las estrellas de los red devils han decidido tomar cartas en el asunto y castigar duramente la acción del galo. La directiva del United quiere que el 6 se centre en lo meramente deportivo y no en sus batallas personales. Con Mourinho no estaba contando debido a la mala relación entre ambos, los enfrentamientos eran constantes y sin el luso la cosa cambia para él.

Lo cierto es que la publicación se hizo viral al instante pese a haberla eliminado. Fueron muchas las reacciones que llegaron, pero sin duda hubo una que llamó la atención, la de Gary Neville. El ex jugador del Manchester United y comentarista habitual del cuadro británico le contestó de manera tajante: “Vete tú también”. La reacción de Pogba no gustó en absoluto ni a aficionados ni directivos y es por eso que desde Old Trafford han decidido multarle para que aprenda a controlar sus impulsos y, a la próxima, se lo piense dos veces antes de subir esa publicación.