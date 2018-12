El ex futbolista y actual comentarista deportivo Michael Robinson ha anunciado que padece cáncer con metástasis. El británico sufre un melanoma avanzado, pero se muestra muy optimista en su lucha para vencer a esta enfermedad.

Michael Robinson visitaba el programa de la SER La Ventana, donde el presentador, Carles Francino, inició el espacio con la mala noticia. “Mi amigo, nuestro amigo Michael Robinson tiene cáncer, ya lo he soltado”, dijo el periodista. El ex futbolista del Liverpool u Osasuna tomó la palabra. “Preferiría no tener que librar esta batalla, pero lamentablemente estoy en esta lucha y tengo claro que la voy a ganar”, comentó.

“El día 30 de octubre me noté un bulto en mi axila. Cuando lo sacaron, me dijeron que tenía cáncer, uno malo, que no tiene cura”, comenzó explicando Robinson. “Luego, lo demás, no me acuerdo de haberlo escuchado muy bien, pensaba que era una pesadilla, que no era verdad”, dijo sobre el día que le contaron que tenía un melanoma.

“El primer día que me lo dijeron no sabía cómo reaccionar”, explicó Michael Robinson. A pesar del duro golpe, el comentarista de partidos tiene claro que ganará esta batalla. Es por eso que no ha perdido su humor. El inglés comentó en tono jocoso que espera que los efectos secundarios de las medicaciones le hagan mejorar su pronunciamiento de las erres.