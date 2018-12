Tebas: “No doy por perdido al Real Madrid para jugar en Estados Unidos”

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, habló de la posibilidad de que el Real Madrid juegue un partido del campeonato español en Estados Unidos, así como también de la renuncia final del Barcelona para hacerlo en la presente temporada.

“No doy al Real Madrid por perdido para jugar en Miami, porque conozco lo que opinaban hace un año y lo que opinan ahora, que ha cambiado. Hay mucha política de fútbol detrás, el Madrid tiene un modelo de liga con el cual no coincidimos el 90% de los clubes de LaLiga. LaLiga tiene que girar alrededor de la competición, no de los grandes clubes, esa es la diferencia. Dentro de esa estrategia, ha decidido bajarse del carro de ir a Estados Unidos, pero me consta que su opinión ha sido favorable otras veces”, afirmó Tebas en los Desayunos de liderazgo Herbert Smills Freehills.

Respecto a la decisión del Barcelona de no participar en el partido de Miami, Tebas también se pronunció. “Se desinfla la opción de jugar en Miami para el 26 de enero, pero no para más adelante. Aquí hay una demanda principal que va a ir para delante y lo que hemos hecho es retirar la medida cautelar que queríamos para ese partido del 26 de enero”.

“Tengo que respetar esa decisión, no me duele, hay que respetarla, está dentro de lo previsto y se puede entender. Darle las gracias al Barcelona y al Girona por haber llegado a este momento y haber puesto ese tren sobre las vías que va a seguir andando para conseguir el objetivo, aunque no a la velocidad que queríamos”, añadió.