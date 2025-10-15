De la Fuente se pone a la altura de Del Bosque: iguala el récord de 29 partidos sin perder

La victoria de la selección española contra Bulgaria en el estadio José Zorrilla de Valladolid permite a esta generación de jugadores nacionales empezar a mirar de tú a tú a la mejor hornada de futbolistas que ha dado nuestro país, que no es otra que aquella que ganó Eurocopa, Mundial y Eurocopa entre 2008 y 2012. Ese combinado, para la historia, logró estar 29 partidos seguidos sin conocer la derrota, los mismos que ha logrado ahora la selección liderada por Luis de la Fuente.

La España de Del Bosque comenzó esa racha el 21 de junio de 2010 ante Honduras, en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de Sudáfrica. Desde ese momento, pasaron más de tres años y los futbolistas dirigidos por el salmantino solo cedieron cinco empates hasta la derrota ante Brasil en la final de la Copa Confederaciones: dos en la Eurocopa de 2012, ante Italia (1-1) y Portugal (0-0); otros dos en la ronda de clasificación para el Mundial de 2014, ante Finlandia (1-1) y Francia (1-1); y uno en la Confederaciones de 2013, ante Italia (0-0).

España, con esos 29 partidos sin perder, superó la marca de Francia, que estuvo 27 partidos y casi cinco años sin conocer la derrota. Además, se quedó a dos partidos del récord de Italia, que sigue siendo de 31 partidos oficiales sin perder. La cuatro veces campeona del mundo estuvo sin perder entre octubre de 2018 y octubre de 2021.

La España de Luis de la Fuente comenzó este registro el 15 de junio de 2021 ganando 2-1 a Italia en las semifinales de una Liga de Naciones que, a posteriori, conquistaría tras empatar frente a Croacia en la final, pero vencerla en la tanda de penaltis. Desde ese momento, el combinado nacional no ha vuelto a conocer la derrota. Por delante, hay que destacar los siete partidos que ganó para conquistar la Eurocopa de 2024, donde venció a todas las campeonas del mundo europeas: Inglaterra en la final, Francia en semifinales, Alemania en cuartos e Italia en la fase de grupos.

A la caza de Italia

Ahora, España tratará de superar este registro y alcanzar los 30 encuentros sin perder en el mes de noviembre contra Georgia en Tiflis. Después, buscará igualar a Italia ganando o empatando contra Turquía en Sevilla en la última jornada de la fase de clasificación para el Mundial de 2026, mientras que, si quiere superar a los transalpinos, deberá ganar en marzo a Argentina en una Finalísima para la que todavía no se conoce sede.