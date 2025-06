De la Fuente, de hombre tranquilo a insaciable

Poco, por no decir nada, queda de aquel Luis de la Fuente que fue presentado como seleccionador absoluto español un lejano diciembre de 2022. Días antes, España se había dado un batacazo de esos que resuenan con fuerza ante Marruecos en el Mundial de Qatar y Luis Enrique había sido cesado como entrenador del equipo nacional. Luis Rubiales y Albert Luque, jefes del equipo de todos por aquel entonces, eligieron al riojano, un hombre de la casa, un hombre de Federación. 907 días después de aquella puesta de largo en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad de Las Rozas, muchas cosas han cambiado para el técnico de Haro.

De la Fuente tardó poco en darse cuenta de dónde estaba. Siempre educado, siempre correcto, pero también siendo plenamente consciente de que se le iba a examinar al máximo. La noche de Glasgow, la derrota contra Escocia en su segundo partido, la única en encuentro oficial hasta la fecha, fue el primer golpe de realidad. De manera incomprensible, llegó cuestionado a la Liga de Naciones que se celebró en junio de 2023 en Holanda. «Es más importante ganar a Italia que la final», decía Luque a un pequeño grupo de periodistas que se acercó en la previa de aquella semifinal contra el combinado transalpino a ver el cuartel general de la selección española. Un ejemplo de cuál era la situación en ese momento.

La España de De la Fuente, porque sí, este equipo es de autor, no solo venció a Italia, sino que también doblegó a Croacia en la final para poner punto final a una sequía de más de una década sin levantar un título. Con algo más de crédito, clasificó de manera brillante a la Selección para la Eurocopa de Alemania, donde el combinado nacional maravilló al mundo ganando la Cuarta. Y, ahora, está a pocas horas de jugar una nueva final de la Liga de Naciones. Y es que, desde que el riojano está al frente, todo lo que juega el combinado español lo gana. Esperemos que el domingo en Múnich se cumpla la tradición.

El paso al frente de De la Fuente

De la Fuente ha recuperado el gen ganador de España y, al mismo tiempo, él ha experimentado una enorme evolución. Se siente mucho más seguro -normal, los resultados le avalan- y es plenamente consciente de que ahora, si no es intocable -que eso, en el fútbol, no lo es absolutamente nadie-, está cerca de ello. Y esta nueva manera de encarar las situaciones, Luis la demuestra en las ruedas de prensa. Cogiendo como ejemplo la última, donde no dudó en sacar la cara por Unai Simón, un portero de élite al que, según el seleccionador, parte de la prensa ha maltratado.

España ahora no solo tiene a un seleccionador ganador, capaz de crear un equipo de autor y combinar a la perfección todas las piezas -y buenas piezas- que tiene, sino que se ha encontrado con un entrenador que domina perfectamente la escena, que siempre queda bien y que es capaz de decir lo que piensa sin ofender a absolutamente nadie. De la Fuente ha pasado de hombre tranquilo a hombre insaciable, y lo mejor para nuestro fútbol es que él, junto a los jugadores, quiere más. Y ese más pasa por levantar un nuevo título en Múnich y, sobre todo, por el Mundial de 2026, donde España llegará como una de las máximas favoritas al título.