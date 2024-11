Frenkie De Jong no levanta cabeza en el Barcelona. El mediocentro holandés ha vuelto esta temporada después de superar una larga lesión y su rendimiento no es el mismo que en campañas anteriores. Hansi Flick está dándole oportunidades y minutos, incluso ya de titular, pero su respuesta no está a la altura. La afición azulgrana comienza a estar molesta con su juego.

Llega el parón de selecciones de este mes de noviembre y el Barcelona, que vivía un momento muy dulce con Hansi Flick al frente, está ahora en una pequeña crisis tras la derrota del cuadro azulgrana en San Sebastián por 0-1. Uno de los jugadores más señalados de ese encuentro fue Frenkie De Jong.

El mediocentro holandés del Barcelona jugó los primeros 45 minutos de la primera parte frente a la Real Sociedad hasta que fue sustituido por Dani Olmo al descanso. El motivo del cambio no fue otro que por una posible lesión de De Jong. Cerca de la primera media hora de partido, antes del gol local, tuvo un susto en su tobillo y se temió una nueva lesión. Finalmente, se quedó en nada.

De hecho, Frenkie De Jong ha viajado en este parón internacional con su selección de Holanda a pesar del golpe que sufrió en San Sebastián. El aficionado culé no ha entendido esto y ha sido muy crítico con su futbolista a través de redes sociales. Y es que sus minutos ante la Real Sociedad fueron muy flojos. Perdiendo muchos balones y con pases defectuosos. No estuvo a la altura.

De Jong no ha vuelto a su nivel

De Jong se lesionó el pasado 21 de abril durante el Clásico de la segunda vuelta en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. Tuvo que ser sustituido al descanso por una grave lesión en su tobillo y ha estado cerca de seis meses fuera de los terrenos de juego.

Tras superar su lesión, De Jong volvió a las órdenes de Hansi Flick el pasado 1 de octubre, disputando 16 minutos en el partido de Champions contra el Young Boys. También jugaría 10 minutos contra el Alavés en Liga. Y frente al Sevilla vio el partido desde el banquillo.

Se esperaba mucho del regreso de Frenkie De Jong. Todas las partes deseaban que el holandés volviese con su mismo rendimiento que antes de la lesión. O al menos parecido. Pero no ha sido así. Disputó media hora contra el Bayern y la segunda mitad completa en la goleada al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El mismo escenario donde cayó lesionado. Y allí sí jugó buenos minutos. Pero hasta ahí.

Posteriormente, jugó 35 minutos contra el Espanyol en una segunda parte horrible contra el equipo perico y fue titular en Belgrado con 67 minutos ante el Estrella Roja en un duelo donde el Barcelona goleó, pero no jugó tan bien como en partidos anteriores. Era un síntoma de lo que iba a pasar en Anoeta. De Jong fue titular, cuajó una primera mitad horrible y casi cayó lesionado. Fue sustituido y en este parón se ha ido con Holanda. Veremos si a la vuelta del parón, Flick le sigue dando las mismas oportunidades o prefiere apostar por jugadores que están en una mejor forma como Casadó, Dani Olmo o Fermín.