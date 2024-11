Ansu Fati y el inesperado entrenador que le quiere contratar lejos de España

Que Ansu Fati no entra en los planes de Hansi Flick es algo evidente. El delantero, que sí tuvo minutos en el último partido del Barcelona ante la Real Sociedad, en otra derrota culé (1-0), está en un segundo plano, cuenta con minutos a cuentagotas y no parece factible, a corto plazo, que nadie le quite el puesto ni le compita a los Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal sin lesiones de por medio. Es por esto por lo que desde el Barcelona y el propio Ansu Fati piensan en una salida este próximo mercado invernal y existe un viejo conocido de la Liga, un inesperado entrenador que le quiere contratar lejos de España.

A sus 21 años, Ansu Fati está atravesando un momento delicado en el Barcelona. A pesar de la confianza que Flick mostró inicialmente, que deseaba recuperar su mejor versión, el joven delantero parece haber perdido terreno en los planes del técnico alemán. En los últimos partidos, Fati ha tenido escasa participación, y su rendimiento, especialmente en Anoeta, donde ingresó en la segunda mitad, dejó dudas. Mostró falta de precisión y perdió balones en momentos clave, lo cual le ha dificultado consolidarse como una opción de confianza para Flick incluso como relevo del trío ofensivo.

Con el mercado de fichajes de invierno a la vuelta de la esquina, el nombre de Ansu Fati ha comenzado a sonar en diversas direcciones. En la Liga, el Sevilla ha mostrado interés en hacerse con sus servicios, aunque el elevado salario de Fati, que está en torno a 14 millones de euros brutos por temporada, es un enorme impedimento para los andaluces. El Barcelona, por su parte, parece dispuesto a considerar una cesión para que el joven delantero pueda tener más minutos de juego, los mismos que no está teniendo con Flick y que lejos de España podrían dárselo.

Es el interés que llega desde el extranjero el que parece ofrecerle una oportunidad más clara. En Turquía, el Fenerbahçe del ex entrenador del Real Madrid José Mourinho está tomando la iniciativa para cerrar su incorporación en el próximo mercado invernal, como ya intentó en ventanas anteriores. La opción de una cesión en Estambul podría aliviar parte de la carga salarial del Barcelona, y el club otomano no tendría problemas en asumir parte de su ficha hasta final de temporada.

El interés de Mourinho en Ansu Fati no es nuevo. Desde el pasado verano, el entrenador portugués ya había intentado llevarlo al Fenerbahçe, aunque no consiguió convencer al delantero ni a su entorno. Ahora, tras la falta de minutos en Barcelona, la situación de Ansu ha cambiado y el interés de The Special One se vuelve a intensificar a mes y medio de que se abra el mercado. Mourinho y su equipo han comenzado a diseñar una propuesta que no solo incluya los minutos de juego que Ansu Fati necesita, sino también un rol importante en el sistema ofensivo del club turco siempre y cuando las lesiones respeten de una vez por todas al joven.

En este contexto, el portugués Mario Branco, director deportivo del Fenerbahçe, ya ha iniciado contactos con el entorno de Ansu Fati. La intención es lograr que el joven delantero se incorpore en enero y se convierta en una pieza importante del equipo, logrando así los minutos y el bagaje perdido. Además, la incorporación de Fati podría reforzar la competencia en ataque en el equipo de Estambul, donde jugadores como el exsevillista Youssef En-Nesyri han tenido dificultades para encontrar su mejor nivel goleador.

En lo que va de temporada con el Barcelona, Ansu Fati solo ha jugado 158 minutos repartidos en siete partidos, cuatro de Liga y tres de Champions League en los que ha aportado cero goles y cero asistencias. Su único partido de inicio, como titular, fue ante el Sevilla, precisamente uno de los clubes interesados en su fichaje.