El Francia-Israel se calienta: la Policía prohibe exhibir la bandera de Palestina

El partido entre Francia e Israel de la Liga de Naciones del próximo jueves ha comenzado a calentarse. Si primero se valoró el cambiarlo de ubicación para evitar enfrentamientos de los aficionados franceses en el Stade de France con los visitantes, ahora se ha anunciado que se prohibirá el acceso de cualquier tipo de simbología propalestina. Así lo ha confirmado el prefecto de la Policía de París: «Solo se permitirán las banderas francesa o israelí, junto con mensajes de apoyo a los equipos. Los mensajes políticos no pueden estar presentes en los estadios».

El partido ha sido declarado de alto riesgo, sobre todo tras los hechos que sucedieron en Ámsterdam durante el partido de Europa League entre el Ajax y el Maccabi de Tel Aviv. Los aficionados israelíes que acudieron al duelo sufrieron un pogromo en la capital neerlandesa, siendo linchados por grupos propalestinos tras el encuentro. Tuvo que intervenir el mismo Gobierno de Netanyahu, que mandó dos aviones a Holanda para rescatar a los afectados.

Ahora, Laurent Núñez, el prefecto de la Policía de París, ha querido tranquilizar a todo el mundo y ha asegurado que no se permitirá ningún tipo de simbología propalestina. Ni siquiera la bandera de Palestina. El motivo es que la UEFA prohíbe cualquier tipo de reivindicación política. En caso de que se haga, desde el organismo continental no dudan en castigar al equipo de los aficionados que la ejecutan.

«Quiero tranquilizar a quienes nos escuchan, al mismo tiempo que transmito un mensaje de firmeza. Tendremos recursos que nos permitirán ser extremadamente rápidos para prevenir cualquier alteración del orden público, ya sea durante el partido, en las cercanías del mismo, o por la ruta que tomen los espectadores», ha señalado Núñez respecto al miedo que pueda haber a cualquier tipo de enfrentamiento de los aficionados franceses con los israelíes.

Un Francia-Israel de alto riesgo

También ha hablado sobre el cambio de escenario que se consideró en un primer momento, con el objetivo de evitar conflictos en Saint Denis. Sin embargo, ha explicado los motivos por los que descartaron el Parque de los Príncipes, que fue propuesto como sede: «Tradicionalmente, los partidos de la selección nacional se celebran en el Stade de France. No hubo razón objetiva para escoger el Parque. Somos capaces de asegurar el Stade de France, que albergó los Juegos Olímpicos. Hemos aprendido de los eventos que ocurrieron durante la final de la Liga de Campeones en mayo de 2022».

El prefecto parisino ha indicado, además, que «el partido debe jugarse en condiciones normales, sin ninguna restricción», más allá de las que impone la UEFA y que les llevan a evitar que se introduzcan en el estadio símbolos que puedan tener cualquier tipo de connotación política, como sería la bandera palestina. «La Federación Francesa de Fútbol (FFF) ha señalado que el entusiasmo no ha estado a la altura de las expectativas. Se han congelado una serie de asientos que no se han puesto a la venta. No hay fracaso. Este partido está generando menos entusiasmo que otros. Es un partido de la Liga de Naciones», ha finalizado.