Fernando Alonso vuelve a ser noticia, pero nada tiene que ver con la Formula 1. El piloto de Aston Martin está dando mucho que hablar en redes sociales y medios de comunicación tras ser pillado y fotografiado en plena calle con Melissa Jiménez, conocida periodista española y actualmente reportera de DAZN, medio en el que cubre precisamente el Mundial de automovilismo.

Ha sido la revista Semana la que ha publicado esas fotos definitivas que confirman la relación entre el deportista y la ex mujer de Marc Bartra y madre de sus hijos. Y es que Fernando Alonso ha aprovechado el parón de su agenda profesional para viajar desde Asturias hasta Barcelona y reencontrarse en la Ciudad Condal con Melissa Jiménez y su familia. Tres meses después de ser relacionados de manera pública, tanto el piloto de Fórmula 1 como la comunicadora han dejado de esconderse y se han dejado ver sin ningún tipo de problema en algunos de los puntos más destacados de Barcelona, donde ambos han pasado el fin de semana juntos.

Nada más aterrizar en Barcelona, la citada revista captaba cómo Fernando buscaba con la mirada a Melissa Jiménez, que fue quien se encargó de recoger en coche al piloto en el aeropuerto de El Prat. Unos días después, Alonso volvía a este punto con una sonrisa de oreja a oreja y dejando entrever que su noviazgo con la periodista está más consolidado que nunca y que avanza a pasos agigantados, pues según algunas fuentes ambos incluso ya conocen a sus respectivas familias.

Tanto Fernando Alonso como Melissa Jiménez han dejado atrás sus pasados para mirar hacia un futuro común. El piloto de Fórmula 1 rompió en abril con la austríaca Andrea Schlager tras un año de relación, mientras que la reportera estuvo saliendo con el presentador Dani Martínez durante un año y medio después de separarse de Bartra. Finalmente ninguno de los dos romances prosperó y ambos han dado una nueva oportunidad al amor de forma conjunta que. De momento, el romance va viento en popa pues ambos, además de verse en sus días libres, coinciden durante muchas horas cada fin de semana en los circuitos, él compitiendo y ella cubriendo las carreras como periodista.

Fue hace unos meses cuando aparecieron las primeras fotos de ambos juntos fuera de las pistas, concretamente en Mónaco, donde incluso Fernando Alonso coincidió con los hijos de Melissa. Ninguno de los dos se ha pronunciado nunca. Siguen trabajando juntos con normalidad, ella entrevistando al asturiano y el piloto respondiendo a sus preguntas para DAZN, canal que emite la Fórmula 1 en nuestro país. Pero estas fotos suponen una confirmación de que ambos mantienen una relación, añadiendo un detalle muy importante, y es que han dejado de esconderse en público.

🧐Fernando Alonso and… Melissa Jimenez at the back

El guajin de @realMJThompson no se equivocaba, es el goat de esto, la nueva conquista del lechero asturiano es Melissa Jiménez y a mi no se me olvidará esto nunca de Joaquín con Bartra delante. pic.twitter.com/KfujoWvybS

— Marro (@MarroJ007) May 31, 2023