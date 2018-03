Carmen Jordá: “Las mujeres tienen un problema físico para llegar a la Fórmula 1”

Puede que su velocidad nunca haya sido de lo más destacado en su carrera, pero lo cierto es que Carmen Jordá se gana presencia en los medios cada cierto tiempo, generalmente por sus declaraciones. Gustarán más o menos, pero nadie puede negar que la piloto española dice lo que piensa. Lo último de su repertorio llega con el consejo que lanza a las féminas que quieran llegar a la Fórmula 1. Según Jordá, deben olvidarse de ello, pues los coches del Gran Circo son demasiado exigentes físicamente para ellas. ¿La solución? Centrarse en la Fórmula E, más liviana en este aspecto.

“Sí, el Fórmula E es un coche menos físico que el F1 por la carga aerodinámica y la dirección asistida. Así que sí, seguro. No me corresponde a mí decidir qué es bueno para las mujeres o no, pero en mi experiencia puedo decir que en la Fórmula 1 y en la Fórmula 2 hay una barrera que es un problema físico, por eso no hay ninguna mujer en ellos. En otros campeonatos las mujeres son capaces de obtener buenos resultados”, ha afirmado Jordá.

La piloto española valoró además su reciente experiencia al volante de un Fórmula E, considerando este campeonato de muy alto nivel, a pesar de sus peculiaridades. “Tenemos que considerar la FE como un campeonato de muy alto nivel. Puedes ver a todos los pilotos que están aquí. El coche que probé no es súper difícil de conducir, pero hay muchas cosas diferentes que tienes que aprender a gestionar. Es un campeonato desafiante, es un alto nivel en el automovilismo. Además, la FE ya ha tenido algunas mujeres, ¿por qué no tener más? Nuestro objetivo es involucrar a más mujeres en el automovilismo porque queremos que sea tan accesible para las mujeres como cualquier otro deporte. Creo que está creciendo, hay más mujeres involucradas en el karting y en otras funciones para que no parezca un deporte dominado por hombres”. Y si es así, ¿por qué ponerse barreras?