La Fórmula 1 registra de forma oficial la marca del «Gran Premio de Madrid»

El Gran Premio de Madrid de Fórmula 1 o, mejor dicho, «Madrid Grand Prix» o «Fórmula 1 Madrid Grand Prix» está cerca de convertirse en realidad. Liberty Media, grupo propietario de la mejor competición de automovilismo del mundo, ha registrado a través de una empresa filial los dos posibles nombres que podrán llevar el futuro GP en la capital de España.

Formula One Licensing BV, una empresa filial y dependiente de Liberty Media, solicitó en el pasado mes de marzo en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial los dos nombres que podrán llamar al futuro Gran Premio de Madrid. Esta solicitud dio comienzo hace varios meses y si no ocurre nada extraño, será aprobado por la Oficina Española de Patentes y Marcas. «Madrid Grand Prix» o «Fórmula 1 Madrid Grand Prix», uno de esos dos nombres sería el definitivo de cara a una cita que podría ser histórica en España.

Cabe destacar que el registro todavía no cuenta con una identidad gráfica asociada (al no haber sido aún aprobada), pero deberá hacerse efectivo en un plazo de dos meses y, en el caso de no haber objeciones, se aprobará por la OEPM en un plazo máximo de 14 meses, aunque podría conseguirse en menos tiempo.

El presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, confirmó este jueves que la institución ferial está pendiente de que le llegue el contrato para hacer realidad el Gran Premio del Mundial de Fórmula 1 en Madrid, que se disputará en un circuito urbano alrededor del Recinto Ferial.

«Sé cuándo lo vamos a firmar y cuando lo vamos a hacer», dijo De los Mozos, aunque ha declinado desvelarlo. La institución ferial tiene un «acuerdo de confidencialidad» con la FOM (Formula One Management, que es la principal empresa operativa del Grupo Fórmula 1) que le impide desvelar los detalles sobre cuándo se tendrá el contrato. «Pero yo sé cuándo lo vamos a firmar y cuándo lo vamos a anunciar», desveló.