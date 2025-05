La Fórmula 1 está con Carlos Sainz para presidir la FIA: apoyo total de los pilotos y unión con su hijo

Los pilotos del Mundial de Fórmula 1 2025 han dejado clara su postura acerca de la candidatura de Carlos Sainz a la presidencia de la FIA. Fernando Alonso, Max Verstappen, George Russell… y hasta su hijo se posicionaron a favor de la propuesta del español, cuatro veces ganador del Rally Dakar, y muy cercano en todo lo que engloba al Gran Circo por su presencia en la mayoría de circuitos para acompañar a su vástago.

Lo negativo para Sainz es que pese a que gran parte de la parrilla se haya manifestado a favor de él de forma pública, y otros internamente, es que la F1 sólo tendrá dos votos en las elecciones del 12 de diciembre en Uzbekistán. Dependerá del lado político, es decir, de las distintas Federaciones de los países y cuántas de ellas estén con el español y no con Ben Sulayem, el actual presidente de la FIA.

El emiratí no se va a quedar de brazos cruzados y ya está implantando algunas medidas para tender puentes con los protagonistas. La relación FIA-pilotos no pasa su mejor momento y es por eso que ya antes de Imola se anunció una rebaja en la sanción base de la norma anti palabrotas, una de las que más polémica ha generado en la historia de la F1. Pero el movimiento de Ben Sulayem no acaba ahí.

También quiere ha otorgado al padre de Lewis Hamilton, Anthony, un cargo importante en el organismo. El progenitor del británico, que ya guardaba relación con algunos integrantes de la parrilla, será el asesor del programa de desarrollo de jóvenes pilotos de la FIA, un claro paso adelante en ese camino hacia la reconciliación con el sector más prioritario de la F1.

«No habría conflicto de intereses con Sainz»

Un gran síntoma de que la carrera de Sainz hacia la presidencia de la FIA va en serio fue ver como en el Gran Premio de Emilia-Romaña un piloto inglés y bien tratado siempre por los comisarios a nivel de castigos se posicionaba a favor de Sainz y no de Ben Sulayem. Su postura tiene todo el sentido del mundo, ya que cabe recordar que el lobby británico rompió relaciones con el organismo durante el pasado año.

«Sólo podría beneficiar al deporte tener a Carlos con el conocimiento interno de la F1 desde la perspectiva de un piloto y luego el conocimiento de Sainz del automovilismo en general», dijo Russell, en un discurso que concuerda con el de Verstappen, pues ambos niegan que la presidencia del español pudiera generar un conflicto de intereses al competir su hijo en la F1: «Creo que es muy respetado tanto aquí, en el mundo de la F1, como en el del rally».

Y por supuesto Alonso demostró que está totalmente con Sainz: «Leí las noticias y, de hecho, hablé con Carlos sobre diferentes temas. Hablamos de esto. Obviamente, tiene mucha experiencia en el automovilismo, conoce a mucha gente del mundo del motor y es lo que el deporte necesita en este lado de la barrera, así que podría ser un enfoque innovador».