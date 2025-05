Fernando Alonso cumple su sueño: Adrian Newey le acompañará en Mónaco vestido de verde Aston Martin

«Tengo pensado estar en Mónaco… con la libreta», dejaba caer el fichajazo de Aston Martin la pasada semana. Adrian Newey viajará a Mónaco para presenciar el Gran Premio más especial del Mundial y eso supondrá un momento único en la carrera de Fernando Alonso, que durante toda su carrera en la Fórmula 1 soñó con trabajar codo a codo con el inglés. Ese momento por fin se va a producir y el asturiano dejará de ver al ingeniero más laureado de la historia con la vestimenta de otra escudería, sino con el verde característico de su actual equipo.

Newey aterrizó en la fábrica de Silverstone a principios de marzo, seis meses después de que Aston Martin anunciase su fichaje procedente de Red Bull. Desde entonces trabaja a destajo en el desarrollo del monoplaza de 2026, año en el que entra en vigor la nueva normativa de la F1, lo cual abre un abanico de oportunidades para los equipos que ahora están en la zona baja.

El rendimiento de Aston Martin subió exponencialmente con las mejoras de Imola, pero la mayor parte de la inversión está depositada en el siguiente coche, diseñado con la firma de Newey. Aun así, según trasladó el propio equipo el inglés supervisó ese paquete que también se ultimó en el espectacular túnel de viento.

Pese a su enfoque en el cambio de reglamento, Newey no descuida el día a día de la F1 y se desplazará desde Reino Unido al Principado para inspeccionar aquellos detalles técnicos que sólo él puede ver y que le convierten en el ingeniero más reputado de la historia de este deporte. Además, dejará esa imagen ya icónica al pasear por la parrilla con su libreta deteniéndose en aquellos aspectos que más le sorprendan de los monoplazas actuales.

Newey acompañará a Alonso en Mónaco

Hace pocos días, en una entrevista que se recogía en la página web de Aston Martin, respondía a la pregunta de por qué aún no se le había visto en ningún circuito esta temporada, su primera con Aston Martin: «Las fechas límite que tenemos en la F1 moderna parecen ser mucho más tempranas que hace 20 años y hay muchas próximas para el coche de 2026, que es donde he estado concentrado, así que no he estado en la pista».

Hasta el propio Alonso confirmó en su llegada a Arabia Saudí hace un mes que Newey estaba 100% enfocado al coche de 2026: «Si Adrian Newey ha decidido trabajar en el coche de 2026, lo apoyo por completo. Tiene suficiente experiencia y conocimientos para saber qué es lo mejor». Este fin de semana, el asturiano verá pasear por la parrilla al compañero que siempre quiso tener, otro motivo más para la alegría tras su ilusionante GP de Emilia-Romaña.