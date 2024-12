Flick recoge cable y ya no quiere hablar de árbitros: «No quiero poner esas excusas…»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva Joan Gamper con motivo de la previa del partido adelantado de la jornada 19 de la Liga que el Barcelona disputará este martes frente al Mallorca en el estadio de Son Moix. El conjunto culé está obligado a ganar tras tres jornadas consecutivas sin conocer la victoria.

«La buena noticia es que se ha terminado el mes de noviembre y ya estamos en diciembre. El equipo ha dado mucho. En el medio hemos tenido mucho dominio y hemos creado oportunidades. Si perdemos la marca… Nos ha faltado definir mejor. Somos el equipo más joven de la Liga y tenemos que seguir aprendiendo. Tenemos que intentar encajar menos goles y defender como un bloque. Todos juntos y unidos. Contra Las Palmas lo hicimos bien, pero esto es algo que ha sucedido. Somos responsables de esta derrota. Creamos ocasiones, pero ellos concedieron menos goles. Tenemos que estar listos para todos los partidos», comenzó señalando el entrenador del Barcelona en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

«En el partido contra Las Palmas pasaron muchas cosas. No quiero entrar en detalles, porque puede parecer que pongo excusas. El equipo pudo ganar este partido, pero no supimos hacerlo. Y por eso tenemos esta presión. Es muy importante que estemos concentrados. Si tenemos dos oportunidades, es importante que las metamos. En el fútbol lo que cuentan son los goles y en los últimos partidos en Liga no hemos marcado tantos», afirmó Hansi Flick.

«Siempre hay una razón por la que encajas goles. La presión adecuada tiene que ver. La manera de defender también. Cuando defendemos como bloque todos sabemos lo que tenemos que hacer, y lo hacemos mucho mejor. Fallamos en la presión y no pudimos cerrar espacios como bloque. Tenemos que mejorar eso», comentó el entrenador alemán.

«No me preocupan los árbitros. Esto depende de nosotros. Cuando juegas mejor ganas los partidos. No me importa demasiado la polémica. No quiero poner esas excusas», señaló el técnico germano sobre la polémica arbitral.

«Ha estado aquí hoy Joan Laporta. No es la primera vez que nos visita. Hemos hablado. Le he felicitado por el 125 aniversario. Le quisimos dar un regalo y no pudimos. Hoy he hablado de lucha necesaria, no solamente de jugar al fútbol. Nunca me ha gustado perder. Tenemos que crear más esta mentalidad de lucha en el equipo para ganar los partidos. A veces lo hacemos bien, pero tenemos que mejorar», valoró Hansi.

«Todos los jugadores a excepción de Araujo, aunque está mejorando, estarán convocados. El uruguayo está muy cerca de volver a jugar, las sensaciones son muy buenas en el entrenamiento. Dani Olmo está de vuelta. Será titular mañana», dijo Flick.

«Hemos tenido largas posesiones de pelota. Incluso el sábado. Tuvimos muchas oportunidades, pero al final esto es una lucha. Tenemos que estar ahí para llevarnos los duelos. Cuando veo a Cubarsí o Iñigo, al nivel que defienden, lo hacen espectacular. También Pedri en el medio se implica mucho. Están a un nivel muy alto. También Raphinha es muy importante. Todo el mundo tiene que dar lo mejor. Hemos empezado muy bien y en noviembre nos ha costado más. Es un largo camino en esta Liga. Tenemos que luchar. Queremos ganar el título, está claro. Todos tenemos que luchar. Nos centramos en eso. Si no tenemos éxito, el año que viene seremos más fuertes. Todo el mundo conoce la situación en el club con los jugadores jóvenes. Tienen una gran mentalidad», comentó el entrenador culé.

«He reflexionado mucho en la posibilidad de introducir cambios. Hoy cuando he visto el entrenamiento he visto que todos están listos para jugar. Veremos si las cosas son más fáciles o no. Tenemos tres partidos seguidos y será duro. Pero el fútbol es así. El equipo está bien», señaló Hansi Flick.

«Casadó ha mejorado mucho desde el comienzo de la temporada. Es un jugador que sabe leer muy bien los partidos. Sabe que cuando cometemos un error donde debe estar. Se coloca muy bien. Lo está haciendo muy bien», valoró el entrenador blaugrana sobre Marc Casadó.

«Evidentemente, los resultados están haciendo muy bien trabajo y los preparan muy bien», dijo sobre la trampa del fuera de juego que ya no funciona tan bien.

«Ha hecho un muy buen entrenamiento hoy. Pero no tengo previsto cambiar el portero. Iñaki Peña seguirá siendo el portero titular», confirmó sobre el guardameta polaco.