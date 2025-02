Hansi Flick ya prepara su revancha particular contra Simeone antes de medirse este martes (21:30, Olímpico de Montjuic) en Barcelona con motivo de la ida de la semifinal de la Copa del Rey. Ambos técnicos ya se midieron frente a frente, aunque sin el alemán sentado en el banquillo por sanción, en Liga, y el argentino se llevó el gato al agua. Ahora el entrenador blaugrana quiere corregir los errores de aquella derrota contra el Atlético de Madrid para dar el primer paso hacia la final de la Copa del Rey.

Las semifinales de la Copa del Rey abren sus puertas este martes en el Olímpico de Montjuic con la ida del primer duelo entre Barcelona y Atlético de Madrid. Un partidazo de dos equipos que están luchando a cara de perro por la Liga, junto al Real Madrid, y que ahora quieren disputar la final de Sevilla. Solamente uno podrá llegar a ella.

Será la cuarta vez que Hansi Flick se vea las caras con Simeone sobre un terreno de juego. La segunda como entrenador del Barcelona. Las dos primeras fueron con el Bayern de Múnich en la fase de grupos de la Champions League en el año 2020. En el Allianz Arena los alemanes ganaron 4-0 al Atlético de Madrid. En el Metropolitano el resultado fue de empate a uno.

El anterior, y primer, duelo de Flick y Simeone como entrenadores de Barcelona y Atlético de Madrid se produjo el pasado 21 de diciembre. El entrenador alemán no se pudo sentar en el banquillo, y por ende no pudo saludar al argentino antes y después del choque. Este martes en Copa del Rey sí podrá hacerlo. Ese es uno de los grandes cambios respecto a aquel encuentro donde los colchoneros se llevaron la victoria de Montjuic.

Flick prepara su revancha ante Simeone

Flick fue expulsado contra el Betis dos jornadas antes y cumplió sanción contra el Leganés y Atlético de Madrid. Por lo que en el anterior partido del Barcelona frente al cuadro rojiblanco el entrenador que se sentó en el banquillo azulgrana fue Marcus Sorg, segundo del preparador alemán.

Un partido que el Atlético de Madrid se llevó tras remontar el inicial gol de Pedri con dos tantos de Rodrigo De Paul a la hora de partido y Sorloth en el minuto 96. Los de Flick remataron 19 veces, siete de ellas a portería, por las cinco que realizó el conjunto madrileño.

Y es que el Barcelona jugó bien ese partido, sobre todo en el primer tiempo. Imprimió al juego una gran intensidad y aun así perdió. Cometió fallos incomprensibles en el segundo tiempo y se deshizo en el tramo final de partido. El gol de Sorloth en el último segundo de partido fue un jarro de agua fría para Flick. Pero desde aquel partido el Barça no ha vuelto a perder. 11 victorias y dos empates en sus siguientes trece encuentros. Fue sin duda un punto de inflexión para el equipo culé.

Aquel partido no lo jugó Lamine Yamal, lesionado, y esta vez es posible que la joven perla azulgrana tampoco esté en el once culé. Es duda hasta última hora por un fuerte golpe en su pie izquierdo. Lo que Hansi Flick tiene claro es que tiene que cambiar algo respecto al duelo contra el Atleti de Liga. El equipo no estuvo tan acertado arriba y pagó muy caro sus errores en transiciones defensivas. Ahora el entrenador alemán busca su revancha particular ante Simeone. El de Liga se lo llevó el argentino y este martes saldremos de dudas sobre quién se lleva el primer asalto hacia la final de la Copa del Rey.