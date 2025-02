Simeone vuelve a bromear con el planteamiento del Atlético ante el Barça: «¿Autobús? Iremos en avión»

El Atlético comienza en Barcelona su subida al Everest. Los de Simeone se juegan en apenas un mes y medio sus aspiraciones en Champions, Liga y Copa. Inician la escalada por la última de ellas, en Montjuic y ante el Barça de Flick, que este lunes realizó el último entrenamiento previo con la ausencia de Lamine Yamal. Su presencia en el once queda en el aire, aunque el jugador quiere llegar sí o sí.

Barrios se perdió el partido ante el Valencia por su expulsión ante el Celta. La segunda en apenas un mes y ambas de manera muy similar. «Tiene 21 años, es un chico que está creciendo y siendo muy importante para nosotros. Mejora día tras adía. Le veo con mucha responsabilidad dentro del terreno dejuego. Las dos expulsiones le servirán como experiencia para futuros partidos. Tengo plena confianza en él», aseguró Simeone.

Lamine no jugó el partido de Liga ante el Atlético y no estuvo en el último entrenamiento del Barcelona. «No me pongo a ver personalmente a jugadores individuales. Todos ellos resuelven muy bien desde el lugar en el que juegan. No estoy para hablar del rival individualmente. Hablo de nosotros, de como nos estamos preparando y de la ilusión que nos hace esta competición», explicó Simeone.

Una eliminatoria que esta vez ya es a doble partido. «El partido es muy importante, pero se divide en dos etapas. Primer tiempo en su campo y el segundo en el nuestro. Tenemos que llevar el partido donde creemos que podemos hacerle daño. Estamos con ilusión y entusiasmo. Centrándonos absolutamente en el partido que tenemos mañana ante el Barcelona», destacó Simeone.

El Cholo volvió a bromear, como hizo ante el Real Madrid, con el planteamiento de su equipo. «¿Autobús? Iremos en avión. Tenemos una idea concreta del tipo de partido de mañana y así lo gestionaremos en la previa del partido. Nos enfrentamos a un rival que me gusta mucho como juega y que tiene una solidez defensiva con la defensa alta».

En el partido de Liga el Atlético venció en Montjuic tras un ejercicio de resiliencia. «Creo que cuando te enfrentas a grandes equipos, hay fases del partido en las que hay que estar preparado para sufrir. Como pasó con el Real Madrid hace poco. Cuando te enfrentas a equipo como el Barcelona hay varios fases, esperemos que sean más buenas fases las nuestras», zanjó Simeone.