Lamine Yamal no se entrena con el Barcelona en la previa del duelo de Copa del Rey contra el Atlético

Lamine Yamal no ha saltado este lunes junto al resto de sus compañeros en el entrenamiento matinal del Barcelona en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para preparar el duelo de ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid que se disputa este martes en el Olímpico de Montjuic. El futbolista culé terminó el partido del pasado sábado contra Las Palmas con un fuerte golpe en su pie izquierdo y es seria duda para este importante compromiso que tienen que afrontar los de Hansi Flick contra el conjunto colchonero.

El Barcelona ha realizado este lunes su último entrenamiento previo antes de afrontar el importante partido de semifinales de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. Los de Flick reciben a los de Simeone por segunda vez esta temporada en Montjuic. La primera fue en Liga y perdieron. La segunda este martes en la ida de la semifinal copera.

Un entrenamiento matinal del equipo culé que comenzó con un pasillo de collejas a Hansi Flick en el día de su 60 cumpleaños. Primer momento de soplar las velas del técnico alemán como preparador azulgrana desde su llegada el pasado verano. Pero no fue, en cambio, un entrenamiento feliz, ya que las alarmas saltaron con una pieza muy importante del equipo azulgrana.

Lamine Yamal no se entrenó con el Barcelona este lunes a poco más de 24 horas para el duelo de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. La estrella azulgrana es seria duda para el partido de este martes tras no ejercitarse en el último entrenamiento previo al duelo. No saltó al césped junto al resto de sus compañeros que sí lo hicieron con total normalidad. El jovencísimo canterano azulgrana tampoco entrenó en la jornada del domingo tras recibir un fuerte pisotón en su pie izquierdo contra Las Palmas en Gran Canaria.

El Barcelona espera poder contar con Lamine Yamal para el importante duelo contra el Atlético de Madrid, pero la realidad es que su joven perla no está al 100%. El pisotón que recibió ante Las Palmas, y que le dejó el pie ensangrentado al final del encuentro, parece haber sido más aparatoso de lo que pareció sobre el campo. No ha vuelto a entrenar con sus compañeros desde ese momento y su presencia en la semifinal copera está en el aire.

«¡No es falta!», ironizaba Lamine Yamal en su publicación, con dos emoticonos de risas a carcajadas, sobre el arbitraje de Las Palmas – Barcelona, mostrando su herida abierta con sangre tras el pisotón de Álex Muñoz que no fue tenida en cuenta por el árbitro del encuentro, Cordero Vega. Es este golpe el que de momento impide a Lamine entrenar con normalidad junto al resto de sus compañeros antes de medirse al Atlético.