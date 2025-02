Flick: «¿La carta del Real Madrid? No es nuestra manera de hacer las cosas»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para analizar el duelo de los cuartos de final de la Copa del Rey que le medirá al Valencia este jueves (21:30 horas) en Mestalla. El técnico culé también valoró la carta enviada por el Real Madrid a la Federación contra el arbitraje sufrido en Cornellá el pasado fin de semana.

«Será un partido totalmente diferente al de Liga, seguro, también por el ambiente de jugar fuera», comenzó en rueda de prensa el entrenador del Barcelona.

«Dani Olmo es una opción para la segunda parte y en lo que respecta a Gavi, el protocolo dice que no es una opción que juegue mañana. Cuidaremos de él. Hoy se ha entrenado y es bueno que se entrene, pero el golpe fue muy duro, también para el oponente. Es una lesión grave y le deseo lo mejor», aseguró Hansi Flick.

Sobre Casadó y De Jong: «Sé que siempre comparáis a los jugadores, pero esto no funciona así. Tenemos partido mañana y también el domingo. Jugaremos a las 21:30, volveremos a las tres o las cuatro de la mañana y necesito que todos los jugadores estén disponibles. Frenkie y Casadó son dos muy buenos jugadores, no importa a quién escoja porque los dos darán lo mejor por este equipo».

«Dani ya ha mostrado en muchos partidos que es muy importante, es un centrocampista que sabe marcar goles, que sabe cómo aguantar la posesión… Pero hay que tener cuidado con él porque se ha lesionado con frecuencia y debe continuar jugando. Hay que ir con cuidado y ver cómo se siente, tenemos que adaptarnos a estas cosas para mirar de contar con él todos los partidos, sobre todo en las próximas semanas y meses».

Sobre la carta del Real Madrid: «Para ser sincero, no quiero hablar de esto, es lo que han escogido y lo han hecho porque así lo han querido, para nosotros no hay excusas. Todos los entrenadores y clubs tienen razones para decir algo, pero somos humanos y cometemos errores. Tú cometes errores, todo el mundo, yo también. Y los árbitros tienen un trabajo muy duro y difícil, y también hay que mirar por ellos porque su situación no es nada fácil».

«También recuerdo el primer partido contra el Valencia de principios de temporada. Fue muy difícil y el ambiente fue increíble. Lo mismo pasará mañana. Es un partido difícil porque podemos ganar o perder un título», valoró

«En mi vida a menudo pienso en situaciones y cosas que me gustaría hacer. Y siendo sincero, muchos de mis sueños se han hecho realidad. Y es un sueño entrenar al Barça. Como siempre digo, para mí es increíble. Barcelona es una ciudad muy bonita, me gusta la comida, el sol. Ahora a principios de febrero es increíble. Quiero mucho a este club y trabajar con mi cuerpo técnico cada día me gusta mucho, así como trabajar con los jugadores. Son únicos y nunca había vivido antes que cuando acaban los entrenamientos muchos jugadores se quedan haciendo cosas técnicas durante veinte minutos. Les encanta entrenar y el fútbol. Me gusta mucho verlo. Es como un sueño hecho realidad», señaló Flick.

«Pensamos en las rotaciones, como he dicho antes, jugamos a las 21:30 y no es posible volver de Valencia antes. Habrá que ir a otro aeropuerto y volveremos muy tarde. Dos días después tenemos el partido contra el Sevilla. Habrá que pensar en la carga de los jugadores y las rotaciones. Quizá sí que habrá», valoró el entrenador azulgrana.

«Tek es el número uno, claramente», afirmó con rotundidad Hansi Flick tras ser preguntado sobre la posibilidad de que Iñaki Peña juegue en Copa del Rey.

«En la posición de mediapunta es difícil explicar qué pido porque el rival también lo escuchará. Cuando ves a Gavi o a Fermín cómo juegan los últimos partidos, lo han hecho bien porque atacan y presionan muy arriba. Saben en qué posición colocarse y cuándo correr, cuándo atacar. Sus posiciones les permiten marcar goles y Fermín hizo un gran trabajo ante el Valencia», señaló el técnico germano.