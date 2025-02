Flick: «No vi el partido del Madrid… me fui pronto a la cama»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa del Olímpico de Montjuic tras la victoria del Barcelona contra el Deportivo Alavés por 1-0 gracias a un solitario gol de Robert Lewandowski a la hora de partido. No fue un gran partido del conjunto culé, pero ese tanto del delantero polaco fue suficiente para que el Barça se coloque a cuatro puntos del liderato.

«Ha sido un partido difícil, pero tenemos los 3 puntos y eso es muy importante en este momento. Conseguimos aprovechar la derrota de ayer del Real Madrid», comenzó el entrenador del Barcelona en la sala de prensa.

«Gavi quería seguir jugando pero no es su decisión, es la del médico y hay que respetarla. Es un jugador que siempre quiere jugar, pero hay que cuidarlo», señaló el entrenador culé.

«En la primera parte, con la pausa de las dos lesiones, no ha ayudado a recuperar el ritmo. Y, en el descanso, hemos pensado que necesitábamos mejor circulación. Frenkie, con la pelota, nos ayuda mucho», dijo el técnico alemán.

«No vi el partido del Madrid. En los últimos días han sido estresantes y me fui pronto a la cama. Y después, cuando me he levantado, he mirado al Whatsapp, y he visto qué había pasado. Nos tenemos que mirar a nosotros mismos», comentó el entrenador germano.

«Ese es el trabajo de Robert, meter goles. Es el mejor dentro del área», dijo sobre el tanto de Lewandowski. «Lo que yo hago es mirar lo que debemos hacer. No me preocupo demasiado por Atlético y Madrid», añadió.

«Estamos mejor que antes, pero había que ganar hoy igualmente. Teníamos mucha presión y hemos respondido muy bien. El Alavés defiende muy bien y hemos merecido los 3 puntos», dijo el entrenador culé.