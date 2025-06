Flavio Briatore habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher

Flavio Briatore vuelve a dar que hablar. El ahora asesor ejecutivo de la escudería Alpine ha hablado en el Corriere della Sera sobre muchos temas, uno de ellos el estado de salud de Michael Schumacher. El piloto alemán sufrió un grave accidente de esquí hace casi 12 años, y desde entonces el italiano no ha visto al que fuera su discípulo.

Briatore confirma en el citado medio italiano que Michael Schumacher se encuentra postrado en cama, aunque desveló pocos detalles sobre su estado de salud debido al compromiso de su esposa Corinna de mantener la privacidad sobre del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1. «Si cierro los ojos lo veo sonriendo después de una victoria. Prefiero recordarlo así que simplemente acostado en una cama. Sin embargo, Corinna y yo hablamos a menudo», asegura Briatore, que confirma que nunca ha visitado a Schumacher tras su accidente.

Hace unos años, Elisabetta Gregoraci, la ex mujer de Briatore y el gran amor de su vida, dijo que «Michael Schumacher no habla, se comunica con la mirada. Sólo tres personas pueden visitarlo y sé quiénes son. Su esposa le ha instalado un hospital en su casa». Las especulaciones sobre que Michael Schumacher no puede hablar fueron confirmadas por su hijo Mick en un documental de Netflix de 2021: «Creo que papá y yo nos entenderíamos de otra manera ahora».

Flavio Briatore también habla sobre su mejor recuerdo deportivo con Michael Schumacher, el título conseguido con Benetton en 1994: «Teníamos a la Federación en contra. Ferrari y McLaren no estaban contentos de que les ganara un chaval de 19 años y un equipo cuyos propietarios hacían camisetas, por no hablar de mí, un tipo bronceado y de pelo largo que no era ingeniero. Ni siquiera era aficionado; había visto el primer GP en Australia cuando Benetton me llevó allí».

Un Briatore que a la hora de justificar su decisión de poner a Franco Colapinto a conducir un Alpine en lugar de Jack Doohan se acuerda de Fernando Alonso: «Es un ejemplo. Anteriormente, también tomé la decisión de poner en el coche a un jovencísimo Fernando Alonso en lugar del experimentado Jenson Button, lo que despertó la ira de la prensa británica contra mí. Al final acerté». En cuanto a su opinión sobre el mejor piloto de Fórmula 1 de la historia contestó que «de todos los tiempos no lo sé, porque hemos tenido a Schumacher, Senna, Alonso… Ahora el número 1 es sin duda Max Verstappen».