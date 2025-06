Flavio Briatore (75 años) es uno de los magnates más reconocidos del mundo. El italiano, que actualmente se dedica al automovilismo, ha tenido una larga y variada carrera profesional ya que antes de ser agente deportivo, también es la mano derecha de muchos famosos, de los que se conoce sus secretos más íntimos. Además de su exitosa carrera, lo cierto es que este empresario también ha tenido suerte en lo que se refiere al amor y, fruto de sus relaciones con conocidas mujeres, tiene dos hijos. Recientemente, el italiano -que ha vivido en distintos lugares del mundo- ha concedido una reveladora entrevista en la que ha sorprendido la asignación económica de Nathan Falco, su hijo de 15 años nacido de su relación con Elisabetta Gregoraci.

La cuantiosa paga de Briatore a su hijo

Flavio Briatore sabe perfectamente lo que es ganar dinero a base de trabajo. El magante no siempre ha tenido en su bolsillo los ahorros con los que cuenta ahora y con los que puede permitir que sus hijos tengan una vida tranquila en cuanto a lo económico se refiere.

Flavio Briatore. (FOTO: GTRES)

El empresario, que comenzó dedicándose al mundo de la moda en Nueva York de la mano de Benetton, lleva sin vivir en su país natal desde los años 80 ya que, por su posterior trabajo en Fórmula 1, optó por generar ingresos en paraísos fiscales como en Mónaco, donde vive actualmente. «Elegí esta ciudad por muchos motivos, pero también por el tema fiscal. He creado negocios aquí y para crear negocios hay que elegir los países que te den una mayor protección fiscal (…). Italia nunca me ha ayudado. Somos un país de Gattopardi, queremos que todo cambie para que todo siga igual», ha comentado en una entrevista en Corriere della Sera.

Además de su éxito en la moda o en la Fórmula 1 como agente de pilotos, lo cierto es que su mayor triunfo es al familia que ha formado. Durante más de una década, el empresario estuvo casado con Elisabetta Gregoraci, la madre de su hijo Falco, que actualmente tiene 15 años. En el medio citado, el magnate ha explicado cómo educa al menor que, además, tiene padres separados. «Es lo más importante que tengo. Hicimos bien en ponerlo a él primero cuando nos separamos. Ya no somos pareja, pero no dejaremos de ser sus padres y de estar el uno para el otro».

Elisabetta Gregoraci y Flavio Briatore. (FOTO: GTRES)

En esta entrevista, Briatore ha recordado su humilde infancia y, por ello mismo, su objetivo es que sus hijos no pasen necesidad alguna sobre el tema económico. «Nunca pasará hambre como yo. Prefiere una vida normal, pero es difícil no malcriarlo ya que le doy de paga al mes 500 euros», ha contado. Falco, que dentro de tres años cumplirá la mayoría de edad, habla cuatro idiomas y, tal y como ha contado su padre, no parece que vaya a dedicarse como él al sector del automóvil.

Finalmente, el empresario también ha hablado sobre otra de las personas más importantes de su vida, su hija en común con Heidi Klum, Leni, «a la que ve con frecuencia».