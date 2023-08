Flavio Briatore mantuvo una relación sentimental con la supermodelo Heidi Klum y fruto de su amor nació en 2004 su primera y única hija en común: Leni. El nacimiento de la pequeña acaparó grandes portadas de la prensa internacional, pero tiempo después, la menor siguió ocupando titulares tras no ser reconocida legalmente por su padre. El director deportivo del equipo Renault de la Formula 1 se sometió a una prueba de paternidad y, tras recibir los resultados que apuntaban que, efectivamente, era su hija biológica, firmó un acuerdo con la topmodel donde quedaba reflejado que sería ella la encargada de su mantenimiento y crianza. Un año más tarde, Heidi Klum conoció al músico Seal, y fue él quien decidió adoptar a Leni como su hija.

Flavio Briatore en Sardinia/ Gtres

Han pasado casi dos décadas desde entonces y Leni Klum ha cumplido la mayoría de edad iniciándose en el mundo del modelaje, siguiendo así los pasos de su progenitora. Pese a que nunca se ha pronunciado sobre su situación familiar, lo cierto es que todo el mundo sabe quién es su padre biológico. Sin embargo, se daba por hecho que la relación con Flavio Briatore era bastante nula tras lo ocurrido en su nacimiento. Algo que parece no ser del todo así, al menos es lo que se refleja en las últimas fotografías compartidas por el magnate de la Formula 1 en su cuenta oficial de Instagram.

Disfrutando de unas vacaciones juntos, Flavio y Leni han posado ante las cámaras con una gran sonrisa en su rostro que transmite el vínculo que parecen haber estrechado padre e hija después de tanto tiempo. Junto a ellos se encuentra Nathan Falco, el hijo menor del empresario fruto de su relación con Elisabetta Gregoraci. Los tres aparecen en un lujoso yate mientras navegan por el mediterráneo en unas idílicas vacaciones por Mónaco. Una imagen que, sin duda, deja al descubierto la desconocida relación que mantienen Flavio y Leni y que, hasta ahora, no había trascendido a la esfera pública. «Nos vemos pronto» escribía en otra fotografía que publicaba días más tarde, donde se despedía de su primogénita y de sus vacaciones en familia.

Flavio Briatore junto a sus dos hijos/ Instagram

Este inesperado acercamiento concuerda con las declaraciones que dio el italiano para el diario Repubblica el pasado año, donde confesó que pese a la polémica que envolvió su nacimiento, siempre intentó retomar lazos con su hija: «Nos vemos poco, pero eso no significa que la quiera menos», decía. En esa misma entrevista, Flavio aseguraba sentirse muy orgulloso de ella, sobre todo tras haber sido testigo de la carrera que estaba comenzando a realizar como modelo, protagonizando portadas como la de Vogue Alemania o campañas publicitarias como la de la firma de ropa interior Intimissimi. «No solo es hermosa, sino fuerte e independiente, entusiasta de la vida. Aunque no he tenido nada que ver con eso, estoy agradecido a Heidi por como la crió», reconocía.