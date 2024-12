Wanda Nara sigue tratando de dejar mal Mauro Icardi Pero ahora filtran un audio muy grave de ella hablando sobre él "Yo a él lo hice mierda, lo obligué a firmar la separación de bienes"

Wanda Nara sigue tratando de dejar mal Mauro Icardi. Sin embargo, después de que ella revelara algunas intimidades, se ha filtrado en Argentina un polémico audio en el que la influencer habla de su estrategia para no perder en la división de bienes con el delantero del Galatasaray, dejando claro que lo hizo todo sin escrúpulos y presionó al futbolista para sacarle dinero cuando se divorciaron. «Todo el mundo dice ‘ay, pero Wanda se la agarró con la mina’. Yo no me la agarré con la mina, yo a él lo hice mierd…, lo obligué a que me firme en la división de bienes», se la escucha decir en la grabación publicada en LAM.