La FIA se inventa su propia ley del miedo para sangrar a los pilotos

La FIA ha vuelto a poner patas arriba la parrilla con una nueva norma histórica a la par que surrealista. La Federación Internacional del Automóvil ha implantado en la Fórmula 1 a partir del Mundial de 2025, que arranca a mediados de marzo su propia ley del miedo, es decir, cualquier protesta por parte de un piloto contra la decisión de un comisario será sancionada económicamente.

El rango de multas oscilará entre los 40.000 y los 120.000 euros –con una intermedia de 80.000– dependiendo de la reincidencia, pero a la segunda infracción el piloto en cuestión tendrá un mes de suspensión, mientras que a la tercera la inhabilitación será real durante 30 días y además le conllevará la pérdida de puntos en el campeonato.

Así, la FIA tratará de erradicar comportamientos como los de Max Verstappen o Charles Leclerc durante la última temporada. Si estos dos pilotos, o cualquier otro de los 20, emulan esos insultos, palabrotas o cualquier improperio que descalifique al organismo tendrán que pagar la multa de su propio bolsillo.

En el caso de Verstappen, fue castigado con trabajos comunitarios por utilizar lenguaje malsonante en una rueda de prensa previa al Gran Premio de Singapur, donde tan sólo dijo que su coche estaba «jodido» en una prueba anterior del Mundial. El holandés tuvo que marcharse a Ruanda para cumplir su sanción, entre otras acciones de servicio a la FIA.

La FIA aclara su nueva ley del miedo

Aquello marcó un precedente que este año se podría ver acentuado si algún piloto se pasa de una raya muy fina que ajusticiará a todo aquel que contradiga mínimamente a la FIA. En el caso de Verstappen, que tendrá que andarse con mucho ojo a partir del GP inaugural en Australia, ha tenido varios comportamientos que serán castigados en 2024.

Sin ir más lejos, en la última fecha de la temporada en Abu Dabi, el de Red Bull explotó contra todos con un «estúpidos idiotas» tras tocarse con Oscar Piastri en la salida de la carrera. La doble vara de medir según el piloto llevó hasta el límite a un Fernando Alonso que resumió el criterio de la FIA en una cuestión de nacionalidad, viéndose impunes competidores como Lewis Hamilton o George Russell en muchas ocasiones, y tremendamente castigado él mismo en otras.

El presidente de la FIA, Ben Sulayem, ya se manifestó en mitad del campeonato para explicar el endurecimiento del reglamento de la siguiente forma: «Debemos diferenciar nuestro deporte del rap. No somos raperos. ¿Cuánto se dice la palabra f…..? No somos eso». Esto generó reacciones como la de Hamilton: «No me gusta la forma en expresarlo. Utiliza la palabra rapero como estereotipo. La mayoría de raperos son negros y, sutilmente, dice que no somos como ellos. La elección es incorrecta y tiene elementos racista».

Este jueves, la FIA ha emitido un comunicado para aclarar esta nueva norma: «El objetivo de este nuevo apéndice es proporcionar una orientación clara a los comisarios en relación con las sanciones por infracciones de artículos específicos del ISC. Al establecer un marco más estructurado, la FIA pretende garantizar que las sanciones se apliquen de manera uniforme y transparente».