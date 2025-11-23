Ferrer: «No veo la derrota como un drama, es buenísimo que hayamos estado tan cerca de ganar»

Cuando el equipo español de Copa Davis, al completo, ponen un pie en la rueda de prensa, le llueven los aplausos. «Gracias», reconoce el capitán Ferrer. El pasillo de reconocimientos lo recorren Jaume Munar, Pedro Martínez, Pablo Carreño y Marcel Granollers. No olviden sus nombres, los integrantes de la Davis de pueblo. «El año que viene no sé si mejor, pero más», reconoce Ferrer. Palabra de capitán.

«Tengo que decir que este equipo está formado por grandes personas, que es lo importante. Me lo ponen muy fácil. Dentro de pista son muy buenos competidores. Ha sido un gran año, me lo he pasado muy bien y he disfrutado mucho viendo como entre ellos se alimentaban y creían. Como capitán es una maravilla. Está claro que hemos perdido, pero no lo veo como un drama, es algo buenísimo que hayan estado cerca de ganar la séptima. Por ganar la Copa no va a cambiar nada, pero estas experiencias son para toda la vida», explicó Ferrer.

«Es importante tener jugadores especiales como es el caso de Alcaraz y Sinner, especiales porque van a marcar una época. Teníamos la suerte de poder contar con Carlos, pero tuvo la lesión. Ha sido una gran semana. Este grupo estás capacitado para hacer cosas grandes, no ha faltado nada. Se han superado a sí mismo y han creído a ellos. He disfrutado mucho y he sentido cosas que no había sentido desde que dejé de ser profesional. Se lo agradezco», añadió Ferrer.